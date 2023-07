Liroy-Marzec "odpalił się" w "Hejt Parku". "Jestem wku**iony. To mają faceci na chatach"

Piotr Liroy-Marzec ożenił się z Joanną Krochmalską w 2012 roku. Małżonkowie rozstali się dziesięć lat później. Para doczekała się trójki dzieci. Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, kobieta mówiła w wywiadzie dla magazynu "Wysokie Obcasy", że Liroy uchylał się od obowiązku płacenia alimentów i groził jej eksmisją. – Matka moich dzieci pieprzy głupoty. Opowiada niestworzone rzeczy w mediach – powiedział Liroy-Marzec w "Hejt Parku".

Liroy-Marzec: tak niszczy się życie facetom

– Generalnie wyszedłeś na jakiegoś przemocowca, gościa totalnie niewartego uwagi. Jak się odniesiesz do tych rzeczy? – pytał Krzysztof Stanowski. – W przestrzeni medialnej można powiedzieć co się chce. Sądu w ogólnie nie interesuje to, co ona wygaduje. Nie chce, żeby moje dzieciaki coś takiego czytały. [...] Fakt jest taki, że sam zostawiłem sobie komornika do alimentów. [...] Co miesiąc się z nim kontaktuje, sprawdzam, czy wszystko jest dobrze – powiedział Marzec. – Tak niszczy się życie facetom. [...] Jestem wku**iony – dodał.

Liroy-Marzec mówił, że jego córka "błagała" sąd, aby dzieci zostały z ojcem, ponieważ jest on jedyną odpowiedzialną osobą. – To sądu w ogóle nie interesuje. Moja córka opowiedziała, jaka jest historia, że matka stosowała wobec niej przemoc. I to taką, o której tutaj nie będę mówił – wspominał.

– Kolesie, którzy są do dzisiaj wzorowymi ojcami, mają byłe żony, które są często zdiagnozowanymi wariatkami. Oni czasami walczą do pełnoletności dzieciaków i ich nie dostają, mimo że jako jedyni mają warunki. Widzę, co się dzieje w sądzie – stwierdził. – Mój syn nie może wyjść z salonu, dopóki jego matka nie przestanie po mnie cisnąć. To jest tego rodzaju terror. I to mają faceci na chatach. Ja nie jestem wyjątkiem – dodał.

– Jestem w stanie oddać wszystko, żeby oddali mi dzieci. Ale nie dostanę ich, bo to jest tak popieprzony system. [...] Jestem bezsilny. Sędzia okazał się być... Już nie chcę użyć słów, za które mnie potem będzie wołał do własnego sądu. Jego nie interesuje, że moje dzieci są codziennie terroryzowane. Bo według mediów – jak on to przeczytał – ja jestem ten zły. Ja nigdy nie podniosłem głosu na moje dzieci. Ja moje dzieci kocham, oddam za nie życie – powiedział.

Krzysztof Stanowski zapytał Liroya, czy jego wizerunek przeszkadza w takich momentach. – Tak! Ludzie mnie tak traktują. Jak ktoś przeczyta w gazecie, że taki jestem, to taki jestem. Ja w ogóle nie zamierzam komuś udowadniać, że to nieprawda. W dupie to mam ku*wa. Co mnie to interesuje? Całe życie będę udowadniał, że kimś nie jestem – odpowiedział. – Moim koszmarem jest to, że spotkałem taką kobietę, jak ona. Do facetów: myślcie, ja byłem głupi jak but, byłem totalnym debilem – powiedział na zakończenie.

