13-latka wypadła z okna na trzecim piętrze. W mieszkaniu byli jej rodzice

Do dramatu doszło w poniedziałek 1 maja w jednej z kamienic przy ul. Lipowej. Służby sygnał o incydencie na łódzkim Polesiu otrzymały przed południem. Okazało się, że z okna wypadła 13-letnia dziewczynka.

Łódź. 13-latka wypadła z okna. Prokuratura wszczęła śledztwo

Nastolatka upadła na betonowy chodnik, najpierw uderzając o niego nogami. Na miejsce oprócz karetki przyjechała straż pożarna i policja. Kiedy służby przybyły na miejsce, łodzianka była przytomna. Na sygnale odwieziono ją do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki.

13-latka odniosła poważne obrażenia nóg (m.in. kostki) i miednicy. Okoliczności zdarzenia wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź Polesie. Okazuje się, że dziecko nie było samo w domu. - Dziewczynka przebywała pod opieką rodziców. Oboje byli trzeźwi - poinformowała "Dziennik Łódzki" mł. asp. Kamila Sowińska z biura rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

Trwają czynności policji. Funkcjonariusze wyjaśnią, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy 13-latka chciała targnąć się na własne życie. - W przypadku drugiej z hipotez kluczowe będzie ustalenie, co ją do tego skłoniło - dodała policjantka. Policja sprawdzi także, czy łodzianka była pod wpływem alkoholu czy środków odurzających.

