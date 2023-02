Do zabójstwa 31-latki doszło jesienią 2021 roku w mieszkaniu przy ulicy Górnej w Lublinie. W poniedziałek 27 lutego sąd skazał Bartosza J. na 25 lat więzienia i orzekł zapłatę po 50 tys. złotych nawiązki dla dwójki dzieci pokrzywdzonej.

W uzasadnieniu wyroku sędzia sprawozdawca Marcelina Kasprowicz przybliżyła relacje świadków, którzy widzieli, jak spotkanie zmienia się w krwawy horror. - W jego trakcie […] pokrzywdzona zaczęła kierować pretensje do oskarżonego, wyrażając swoje podejrzenia, swoje niezadowolenie z faktu, że ten miał rzekomo utrzymywać bliską relację osobistą z jej siostrą. Początkowo, wydawałoby się błaha wymiana zdań, przerodziła się w agresję, jaką przejawił oskarżony – opisała sędzia.

Lublin. Brutalne zabójstwo partnerki. Poszedł jeść, gdy konała

Sąd uznał, że oskarżony dokonał zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Wskazywał na to fakt, że J. zadał kobiecie dwa ciosy nożem. - Nóż ten wcześniej wziął z kuchni, przeszedł do pokoju, z którego to następnie wyszedł do przedpokoju – wszystko to świadczy o chęci, o zamiarze, ale również o motywacji – podkreśliła sędzia.

Portal Lublin112.pl przypomniał, że J. zadźgał partnerkę, a następnie jakby nigdy nic poszedł jeść obiad. "Kiedy ratownicy medyczni walczyli o życie leżącej na podłodze rannej kobiety, ten siadł do stołu, aby dokończyć jeść pierogi. Życia pokrzywdzonej nie udało się uratować, zmarła zaraz po przetransportowaniu do szpitala" – czytamy.

Sędzia przypomniała, że 30-latek był wcześniej wielokrotnie karany za rozboje. - Karta karna, jeśli zestawić ją ze stosunkowo młodym wiekiem oskarżonego, jest wręcz porażająca – oceniła sędzia Kasprowicz. Jak wskazała, jednak zasadniczy wpływ na wysokość kary miało to, że oskarżony zaatakował osobę, z którą był w relacji uczuciowej. Oskarżony przekonywał, że mimo burzliwości układała się jednak prawidłowo.

- Co więcej, sąd zdołał ustalić, że w pewnym okresie, w takiej osobistej relacji, oskarżony pozostawał z siostrą pokrzywdzonej. Zatem jej (ofiary, przyp.) ewentualne zarzuty miały oparcie w faktach i w związku z tym reakcja oskarżonego jest zupełnie niewytłumaczalna – stwierdziła sędzia.

J. zabił 31-latkę trzy miesiące po opuszczeniu przez niego zakładu karnego. Wyrok 25 lat więzienia jest nieprawomocny. Obrońca oskarżonego adwokat Stanisław Estreich w rozmowie z mediami zapowiedział złożenie apelacji. Jak stwierdził, jest to tragedia dla obu stron, ale również oskarżonego. Zwrócił uwagę, że przebieg zdarzenia został ustalony na postawie relacji świadków, ponieważ "oskarżony zasłania się niepamięcią w związku ze spożytym alkoholem i lekarstwami, które zażył, nie wiedząc, jakie jest ich działanie". - To był to zamiar nagły, nieplanowana była zbrodnia. Dlatego uważamy, że kara 25 lat jest karą zbyt surową – stwierdził adwokat skazanego.

Zdaniem śledczych, działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia kobiety, J. ugodził ją nożem o 16-centymetrowym ostrzu, powodując obrażenia brzucha i uszkodzenia narządów wewnętrznych. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie zmarła pomimo udzielonej pomocy.

Gdzie szukać pomocy?

Osoby w kryzysie psychicznym lub borykające się z myślami samobójczymi mogą zadzwonić na bezpłatny telefon Centrum Wsparcia - 800 70 2222, który jest czynny przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, również w święta. Pomoc można znaleźć także na stronie internetowej www.centrumwsparcia.pl .

RadioZET.pl/PAP - Gabriela Bogaczyk