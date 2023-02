Uciekła do Polski z trójką dzieci. "Tłok był tak duży, że córka spadła pod pociąg"

W rozmowie z Polską Agencją Prasową pochodząca z Dniepru w środkowo-wschodniej Ukrainie Oksana powiedziała, że kiedy 24 lutego 2022 roku wraz z rodziną dowiedziała się o inwazji Rosji na Ukrainę, w ciągu dwóch godzin spakowali wszystkie niezbędne rzeczy i wyjechali w bezpieczniejsze miejsce.

Uciekła z Ukrainy do Polski. Opowiedziała poruszającą historię

- Ludzie byli zdezorientowani, przerażeni, spanikowani. Wyjazd był wyzwaniem - przyznała dodając, że o miejsce w pociągu do Lwowa walczyło dużo osób. - Tłok był tak duży, że córka spadła pod pociąg. Na szczęście żołnierze pomogli nam ją wydobyć i wsiąść do pociągu - wyjaśniła.

Jak relacjonowała, podróż z Dniepru do Lwowa trwała 15 godzin. - Przez całą drogę przez okna widać było płonące miasta. Trafiliśmy pod ostrzał. Wysiadając na stacji końcowej zorientowaliśmy się, że poręcze przy drzwiach od pociągu były powyginane przez ludzi, dla których zabrakło miejsca - opowiadała

Kiedy we Lwowie Oksanie nie udało się znaleźć mieszkania i pracy - wyjaśniła - zadecydowała o przyjeździe z dziećmi i mamą (która jest osobą z niepełnosprawnością) do Polski. W Ukrainie został jej mąż i brat. - Po przyjeździe do Lublina nie wiedzieliśmy, dokąd iść, nie mieliśmy znajomych, nie wiedzieliśmy, do kogo zwrócić się o pomoc. Wolontariusze spotkani na dworcu wysłali nas do miejsca wspólnego zamieszkania - powiedziała.

"Wszystko było możliwe dzięki Polakom"

Przyznała, że miała duże trudności ze znalezieniem mieszkania, dlatego poszła do kościoła, skąd skierowano ją do Centrum Wolontariatu w Lublinie. Organizacja pomogła jej znaleźć pracę i wynająć stancję. Dwójka jej dzieci - 9-letni Oleg i 12-letnia Weronika - uczęszcza do polskiej szkoły, najstarszy syn - 18-letni Igor - studiuje prawo na lubelskiej uczelni.

Wszystko to było możliwe dzięki Polakom, mieszkańcom Lublina, organizacjom charytatywnym i szczególnie Centrum Wolontariatu Oksana z Dniepru

Dodała, że jej dzieci uczą się języka i historii Polski i że po wojnie planuje zostać w Lublinie. Podczas pokoju prowadziła z mężem sklep spożywczy. To właśnie rozłąkę z nim uważa za najtrudniejszy moment wojny

- Przeżyliśmy razem 20 lat. Zawsze byliśmy razem. Dzieci nie rozumiały, dlaczego musimy się rozstać, płakały. Nie potrafiłam im tego wytłumaczyć. Marzę, by zobaczyły swojego ojca - wyznała.

RadioZET.pl/PAP