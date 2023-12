Maksymilian F. usłyszy zarzuty po strzelaninie. "Policjanci walczą o życie"

Maksymilian F. był poszukiwany po tym, jak w nocy z piątku na sobotę we Wrocławiu doszło do strzelaniny. Jak poinformował PAP rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Karol Borchólski, Maksymilian F. "zostanie przewieziony do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu, gdzie usłyszy zarzuty".

- Prokurator przedstawi Maksymilianowi F. zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów, kwalifikowane z art. 13 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 148 § 3 kk. Czyny te zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z podejrzanym prokurator Dolnośląskiego pionu PZ PK podejmie decyzje co do skierowania wniosku o zastosowanie wobec Maksymiliana F. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania - przekazał PAP prok. Karol Borchólski.

Wrocław. Maksymilian F. usłyszy zarzuty. Grozi mu nawet dożywocie

"Jesteśmy myślami z ciężko rannymi funkcjonariuszami Polskiej Policji, którzy walczą o życie w szpitalu. Ich rodziny są objęte wszelkim możliwym wsparciem. MSWiA i Państwo Polskie zawsze będą stały za funkcjonariuszami służb, którzy z narażeniem życia bronią bezpieczeństwa Polaków" - napisał w sobotę na Twitterze/X minister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker.

Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym, miał odbyć karę sześciu miesięcy pozbawienia wolności za oszustwo. W piątek wieczorem został rozpoznany i zatrzymany przez patrol policji. Gdy funkcjonariusze przewozili F. celem osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PdOZ), ten strzelił do nich z pistoletu.

Dwóch policjantów jest w ciężkim stanie i przebywa w szpitalu. Maksymiliana F. policja zatrzymała w sobotę rano go przy ul. Kanałowej, kilka kilometrów od miejsca zdarzenia.

Źródło: Radio ZET/PAP - Michał Torz, Aneta Oksiuta

