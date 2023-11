"Mam 102 lata i muszę dożyć końca PiS". Nie żyje uczestniczka Marszu Miliona Serc

Marsz Miliona Serc był najliczniejszą manifestacją w Polsce po 1989 roku. Kilkaset tysięcy (szacunki mówią o 700-800 tysiącach) ludzi 1 października wyszło na ulice Warszawy w proteście przeciw rządom PiS.

Marsz Miliona Serc. "Mam 102 lata. Muszę dożyć końca PiS"

Wydarzenie, na które wezwał Donald Tusk, odbyło się dwa tygodnie przed wyborami parlamentarnymi, w których partia rządząca co prawda wygrała, ale większość parlamentarną uzyskała demokratyczna opozycja.

Wśród demonstrantów była również pani Teresa. Seniorkę poruszającą się na wózku inwalidzkim sfotografowano z kartonowym transparentem o treści: "Mam 102 lata i muszę dożyć końca PiS".

Zdjęcie szybko stało się hitem w mediach społecznościowych. "Brawa dla tej starszej Pani. Jest duch w narodzie!" - napisała internautka, która udostępniła fotografię.

Marsz Miliona Serc. Nie żyje 102-latka ze słynnego zdjęcia

Niestety, we wtorek pojawiła się informacja o śmierci pani Teresy. Przekazał ją znany dziennikarz Maciej Wierzyński (przez lata związany z TVN24, gdzie m.in. prowadził poświęcony tematyce międzynarodowej program "Horyzont"), dla którego 102-latka była teściową.

"Jest bardzo dużo dowcipów o teściowych, ale żaden do mojej Teściowej nie pasuje. Bo moja Teściowa była prawdziwą Ślązaczką. "R" - wymawiała chrapliwie, z niemiecka, ale Niemców nie lubiła. Mówiła, że nie wiemy, do czego są zdolni. W czasie wojny mieszkała w Katowicach i była obywatelką Reichu. Nigdy nie dowiedziałem się, jakiej kategorii. Gestapo wsadziło ją do więzienia we Wrocławiu, gdzie przesiedziała blisko rok" - napisał na portalu tvn24.pl.

"Mimo hołdowniczych listów od Premiera Morawieckiego, dziękującego mojej Teściowej za to, że położyła na szali własne życie i zdrowie, wolała Tuska od Prezesa, który szczuje dalej, a moja teściowa, choć miałaby liczne powody, by szczucie polubić, bardzo szczucia nie lubiła" - czytamy w felietonie.

