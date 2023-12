Marek Boroń został powołany na stanowisko p.o. Komendanta Głównego Policji 22 grudnia 2023 r. przez Marcina Kierwińskiego, sprawującego urząd szefa MSWiA. Do tej pory Boroń był zastępcą dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Inspektor Marek Boroń otrzymał status tzw. pełniącego obowiązki, co wskazuje na to, że poszukiwania szefa Policji nie zostały jeszcze zakończone.

Powołanie Marka Boronia na pełniącego obowiązki komendanta głównego Policji jest wynikiem, zapowiadanych wcześniej zmian kadrowych w polskiej Policji. Inspektor Marek Boroń zastąpił na stanowisku szefa KGP nadinsp. Dariusza Augustyniaka, który obowiązki pełnił od 8 grudnia, gdy gen. insp. Jarosław Szymczyk zrezygnował ze stanowiska.

Szymczyk odszedł ze stanowiska 7 grudnia 2023 r. po latach kontrowersji. Rolę szefa KGP pełnił od 2016 r. a w tym czasie podlegli mu funkcjonariusze wielokrotnie oskarżani byli o brutalność, w tym o brutalne tłumienie demonstracji i agresywne zachowania wobec posłów ówczesnej opozycji. W połowie grudnia 2022 r. w gabinecie gen. Szymczyka doszło do odpalenia granatnika przywiezionego z Ukrainy. Doszło wtedy do poważnego uszkodzenia budynku.

Marek Boroń nowym szefem Policji. Jak wyglądała jego kariera?

Marek Boroń karierę w policji zaczął 29 lat temu. Na początku pracował na komisariacie, na warszawskim Ursynowie. Później służył m.in. w wydziale zabójstw komendy stołecznej. W Centralnym Biurze Śledczym zajmował się wyjaśnianiem tak zwanej afery podsłuchowej w 2014 roku.

Inspektor Marek Boroń do niedawna był zastępcą dyrektora Biura Wywiadu i Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji. Na co dzień zajmował się sprawami systemów informatycznych i obsługi informacyjnej. Wcześniej pełnił też funkcję zastępcy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji — z tej roli został odwołany na początku stycznia 2016 roku przez insp. Zbigniewa Maja.

- To wieloletni, doświadczony policjant, który zajmował różne stanowiska, także na szczeblach kierowniczych – powiedział Marcin Kierwiński o nowym szefie KGP w rozmowie w Radiu ZET i dodał, że to osoba, która "gwarantuje nową jakość w polskiej Policji".

Źródło: Radio ZET/ infosecurity24.pl/ tokfm.pl