Masakra w Chodzieży. Rodzina ofiar podjęła ważną decyzję

Od dramatycznego odkrycia pięciu w Chodzieży (woj. wielkopolskie) mija tydzień. Sprawa wciąż owiana jest nutą tajemnicy, rodzina zamordowanych i ich oprawcy Krzysztofa A. musiała jednak podjąć ważną decyzję. Chodzi mianowicie o pochówek zmarłych.

Masakra w Chodzieży. Gdzie spoczną ofiary i sprawca?

Sprawa jest o tyle problematyczna, że policja i prokuratura wskazały Krzysztofa A. jako odpowiedzialnego za zabójstwo rodziców, żony i zaledwie 4-miesięcznego synka. Pojawiły się więc pytania, czy mężczyzna powinien spocząć we wspólnym grobie ze swoją rodziną, którą pozbawił życia. Z drugiej strony sprawca mógł borykać się z chorobą psychiczną, która mogła pchnąć go do tej zbrodni.

Z ustaleń "Faktu" wynika, że rodzina podjęła już decyzję w tej sprawie. "Marta i maleńki Staś mają spocząć w rodzinnym Sochaczewie. Bogdan i Krystyna, rodzice Krzysztofa A., we wspólnej mogile na cmentarzu w rodzinnej miejscowości" - pisze "Fakt".

Nieoficjalnie wiadomo, że Krzysztof A. spocznie w osobnym grobie. Jego pochówkiem ma się zająć brat mężczyzny. Nie wiadomo jednak, gdzie zostanie pochowany.

RadioZET.pl/"Fakt"