Matura z matematyki na rozszerzeniu. Będziemy mieć arkusze i odpowiedzi

Matura 2023 z matematyki na poziomie rozszerzonym startuje o godzinie 9:00 i potrwa 180 minut

Przypominamy, że na maturze z matematyki uczeń może mieć przybory piśmiennicze, linijkę, kalkulator prosty, cyrkiel oraz wybrane wzory matematyczne

Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii - to zdaniem matematyków maturalne "pewniaki"

W sieci jeszcze przed maturą pojawiały się informacje o rzekomym wycieku arkuszy CKE z ofertą udostępnienia ich za pieniądze. "Przecieki", "zobacz, co będzie na maturze" - można było przeczytać. Internauci ostrzegają, że to oszustwo

Matura 2023: matematyka rozszerzona. Odpowiedzi, arkusze CKE na żywo

Matura 2023: matematyka. Pewniaki maturalne

Czego w tym roku na maturze 2023 z matematyki mogą się spodziewać zdający? - Funkcje, logarytmy, funkcja kwadratowa, dwa zadania z geometrii – wyliczają nam nauczyciele matematyki. Po godz. 14, gdy Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje arkusz z tego przedmiotu, na portalu radiozet.pl podamy rozwiązania zadań i ich omówienie. Pomogą nam w tym nauczyciele.

Ile trwa matura? [matematyka rozszerzenie, czas trwania]

Egzamin maturalny z matematyki na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut. W arkuszu egzaminacyjnym znajdzie się od 10 do 14 zadań otwartych. Łączna liczba punktów, jakie można uzyskać za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu, jest równa 50. W arkuszu egzaminacyjnym będą występowały wiązki zadań lub pojedyncze zadania. Wiązka zadań to zestaw od dwóch do czterech zadań występujących we wspólnym kontekście tematycznym, przy czym każde z zadań wiązki można rozwiązać niezależnie od rozwiązania innych zadań w danej wiązce. Wiązka zadań będzie składać się z zadań otwartych

Matura - matematyka. Jakie przybory można zabrać?

Oprócz przyborów piśmienniczych można zabrać na egzamin z matematyki takie przybory jak:

linijka

cyrkiel

wybrane wzory matematyczne (dostępne do pobrania w formacie pdf na stronie CKE)

kalkulator prosty (jest to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb)

Matura - matematyka: wzory matematyczne

Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki udostępnione uczniom przez CKE można pobrać tutaj. Takie same tablice będą rozdawane uczniom tuż przed egzaminem.