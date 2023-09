Miażdżące wyniki kontroli NIK. Tak PiS (nie) radził sobie z COVID-19

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki trzech kontroli dotyczących przebiegu pandemii COVID-19 w Polsce. Według kontrolerów nasz kraj nie był gotowy do walki z epidemią, szpitale tymczasowe tworzono bez żadnego planu, 7 miliardów złotych wydano na puste łóżka, a 612 milionów na niepotrzebne obiekty. Marian Banaś zapowiedział skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. – To niezwykle przygnębiający obraz – komentuje w Radiu ZET były prezes NIK, senator Krzysztof Kwiatkowski.