Elżbieta 11 marca wyszła z domu i nie wróciła. Tragiczny finał poszukiwań

41-letnia Elżbieta K. z gminy Morawica w województwie świętokrzyskim zaginęła w sobotę 11 marca. Kobieta wyszła z domu i przepadła bez śladu. Zaniepokojona rodzina zgłosiła policji, że nie może nawiązać z nią kontaktu.

Morawica. Zaginiona Elżbieta nie żyje. Policja znalazła ciało

Służby natychmiast rozpoczęły poszukiwania. Brali w nich udział policjanci, strażacy z OSP i grupa ratownicza z PCK. Akcję prowadzono także z powietrza przy użyciu drona. Niestety, w czwartek dokonano tragicznego odkrycia.

– Znaleziono ciało kobiety. Niestety była to zaginiona 41-latka. Wstępnie śledczy wykluczyli, by ktoś doprowadził do jej śmieci – poinformowała mł. asp. Małgorzata Perkowska-Kiepas z Komendy Miejskiej Policji w Kielcach. Na miejscu przez kilka godzin pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora, którzy wyjaśniają okoliczności tragedii. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/TVP Kielce