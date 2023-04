Naga kobieta biegała po Wrocławiu. Policjanci przerwali dramat 27-latki

Naga kobieta, która biegała po Parku Stanisława Tołpy we Wrocławiu to 27-latka z Zimbabwe. Niecodzienne zdarzenie zostało nagrane przez przechodniów i umieszczone w mediach społecznościowych, ale ze względu na charakter sprawy, postanowiliśmy go nie publikować. Sytuację wyjaśniła już wrocławska policja.

Jak relacjonują świadkowie, 27-latka najpierw pojawiła się przy ul. Edyty Stein, a następnie w Parku Tołpy. Kobieta była kompletnie naga i zachowywała się bardzo nerwowo. Krzyczała, zaczepiała ludzi, a pewnej chwili zaczęła gonić jednego z przechodniów. Wszystko rozgrywało się w godzinach popołudniowych, gdy w parku było dużo ludzi, w tym rodzin z dziećmi.

Wrocław. Naga kobieta biegała po parku

Mimo wyraźnego chłodu panującego na zewnątrz kobieta weszła także do stawu. To właśnie wtedy na miejscu pojawili się policjanci. Początkowo zachowanie 27-latki wskazywało na to, że zamierza ona wyjść z wody, ale po chwili zaczęła uciekać przed funkcjonariuszem. Nie trwało to jednak długo.

Gdy jednemu z policjantów udało się zatrzymać kobietę i wyprowadzić ją ze stawu, ta krzyczała wniebogłosy. Wszystko odbywało się na oczach wrocławian. Niektórzy byli wyraźnie rozbawieni absurdem zdarzenia, ale sytuacja wcale nie była śmieszna. Jak podała "Gazeta Wrocławska", ta sama kobieta wcześniej próbowała wyskoczyć z okna jednej z kamienic.

Ostatecznie 27-latka trafiła do szpitala i jest pod opieką lekarzy. Nie wiadomo, czy była pod wpływem środków odurzających lub narkotyków. - Nie popełniła żadnego przestępstwa, a największe zagrożenie stanowiła dla samej siebie. Nie są wobec niej czynione żadne czynności, więc szpital we własnym zakresie przeprowadził testy – powiedziała aspirant Aleksandra Freus z KMP we Wrocławiu.

RadioZET.pl/ Super Express/ Gazeta Wrocławska