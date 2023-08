Nagi policjant atakował nastolatków. "Krzyczał, warczał. Buczał w dzikim amoku"

Szokujące sceny rozegrały się na ulicach Słupska. 23-letni posterunkowy atakował nastolatków, a następnie rozebrał się do naga. Z relacji świadków wynika, że w pewnym momencie prawie doszło do linczu. - To ludzie go tak potraktowali, bo zaatakował dzieci. Przyjechała też karetka. Słyszałem, że jest pijany i naćpany - mówił w rozmowie z "Radiem Gdańsk" jeden z mieszkańców.