Nastolatkowie zaplanowali zemstę na rówieśniku. Pobicie zlecili starszemu koledze

Do kolejnej eskalacji agresji wśród nastolatków doszło w ubiegłym tygodniu w Gnieźnie. Jak podaje wielkopolska policja, para nastolatków chciała tam zemścić się na rówieśniku. 16-latek, który miał go pobić, obawiał się jednak konsekwencji. Postanowił więc zlecić to starszemu o 5 lat znajomemu. Wszyscy troje wpadli w ręce policji.