Nielegalne produkty, groźne powikłania, ryzyko martwicy. Co wstrzykują sobie Polki?

Fryzjerzy, barberzy, kosmetyczki i urzędniczki państwowe. – Tak, proszę pana, moja znajoma przyjmuje w domu swoje koleżanki na kwas i inne zabiegi na twarz. W ten sposób chce dorobić do urzędniczej pensji – opowiada mieszkanka Lublina reporterowi Radia ZET Mateuszowi Kasiakowi. – Gabinet na hasło w południowej części miasta. Wiedzą te, które wiedzieć mają. I nikt nawet myśli tego zgłosić – dodaje pani Ania, która sama dwukrotnie z takich usług skorzystała.

Zdaniem naszych rozmówców to praktyki spotykane od lat. – A nawet proceder, który kwitnie – przyznaje doktor Waldemar Jankowiak, lekarz medycyny estetycznej UIME, prezes Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging.

Branża beauty. Nielegalne produkty i groźne powikłania

– Zajmują się tym ludzie kompletnie przypadkowi. Nie mają zielonego pojęcia o medycynie. Nie ma znaczenia, czy zrobią to w salonie, gdzieś na zapleczu czy w swoim domu – dodaje. Dlaczego nikt nie reaguje? – Bo tak naprawdę nie ma konkretnych i jasnych przepisów, które tego zabraniają. Ustawodawcy kiedyś nie przyszło do głowy, że kosmetyczka w ramach wizyty u pacjentki będzie powiększać jej piersi – komentuje doktor Jankowiak.

Podobnie jest z dostępem do nielegalnych i tanich leków wykorzystywanych do tych celów. Logujemy się na popularne forum dla branży beauty. Zamienniki kwasu hialuronowego używanego w medycynie estetycznej do modelowania twarzy, poprawiającego sprężystość skóry sprzedawane są przez internet – na słoiki i w plastikowych opakowaniach. Kosztują po kilkadziesiąt złotych. Przesyłki nadawane są z krajów południowej Azji. – Botoks, czyli w zasadzie śmiertelny lek, którym można zabić drugiego człowieka, można znaleźć w dwadzieścia minut – mówi Krzysztof Tomczyk, kardiolog i lekarz medycyny estetycznej.

– O jałowości nie ma mowy. Nikt tego nie kontroluje – dodaje. – Ktoś kupuje preparat, który ma być dopuszczony na rynek europejski, ale nie jest. Jego skład nie jest zatwierdzony przez instytucję i nie jest badany. Mówimy o pokrętnej sprzedaży na lewo – podkreśla lekarz.

„Przesunął mi się kwas. Wyglądam piętnaście lat starzej”

Jedną z ofiar nielegalnych praktyk jest pani Agnieszka. Kobieta na stałe mieszka za granicą. Od dwudziestu lat korzysta z zabiegów medycyny estetycznej. W Polsce miało być sprawniej, lepiej i taniej.

Opinię o katowickiej klinice znalazła w internecie. Zdecydowała na wypełnienie botoksem czoła i okolic oczu. Dodatkowo kosmetolożka zaproponowała jej zabiegi w okolicach między innymi żuchwy i policzków z wykorzystaniem kwasu hialuronowego – profhilo do wygładzenia zmarszczek oraz volumetrii, która pozwala wymodelować rysy twarzy.

Zabieg przeszła w grudniu 2023 roku. Sześć tygodni później zmaga się z postępującymi powikłaniami. – Przesunął mi się kwas, który mi wstrzyknęła – skarży się w rozmowie z reporterem Radia ZET. – Kwas opada i obciąża dolną część twarzy. Wyglądam piętnaście lat starzej – mówi i dodaje: – Nigdy nie wyglądałam tak źle. Żaden lekarz nie zaproponował mi wstrzyknięcia kwasu w okolice żuchwy. To ból, ale też zgrubienia od środka.

Zalecenia? – Masować. Tak mi powiedziała kosmetolożka – relacjonuje pani Agnieszka. Dodatkowo z każdym dniem pojawiają się u niej nowe dolegliwości. – Zwis totalny skóry obok brody i czerwona kreska na szyi – wskazuje. – Wydaje mi się, że to od produktu.

Konsultujemy powikłania pani Agnieszki ze specjalistą z zakresu medycyny estetycznej z wieloletnim stażem i otolaryngologiem, doktorem Maciejem Siembidą z Kliniki Pure Aesthetic z Lublina. Jego zdaniem problemy, z jakimi zmaga się kobieta, mogą być efekt użycia zanieczyszczonego kwasu. – Wywołał reakcję alergiczną – wyjaśnia. – Jeśli mówimy o kilku tygodniach od zabiegu, prawdopodobnie chodzi o produkt i jego czystość. Nie wiemy, jakie zabrudzony kwas hialuronowy ma domieszki. Co gorsze, nie ma czasami na to antidotum i pacjentka może mierzyć się z tym powikłaniem przez długi czas – tłumaczy.

Dodaje, że zanim przystąpi się do zabiegu, bardzo ważne jest zebranie wywiadu medycznego od pacjenta. To pozwala minimalizować ryzyko rozwinięcia się powikłań. – Pytamy, czy na przykład wcześniej występowały jakieś reakcje alergiczne, czy są choroby przewlekłe i czy w ogóle ten zabieg jest potrzebny. Trzeba jasno powiedzieć, jaki produkt podamy i jakie jest jego źródło, co może zaniepokoić pacjenta po zabiegu – wymienia doktor Siembida.

„Najgorszy jest ból psychiczny”

Niestety, według relacji pani Agnieszki zabieg nie przebiegł tak, jak powinien. Nie była ostrzegana o ryzyku wystąpienia powikłań. – Nie informowano, co mi wstrzykiwano i czym to grozi. Zawsze dostawałam nalepki z nazwą firmy – mówi. – Gdybym wiedziała, że mogą zrobić mi się dziury w skórze, nie zrobiłabym tego. Poza tym naciągnięto mnie na dodatkowe zabiegi. W sumie kosztowało to 9 tysięcy złotych – dodaje.

fot. Radio ZET

– Najgorszy jest ból psychiczny. To dla mnie tragiczna sytuacja, bo jestem singielką, wstydzę się wyjść na ulicę, a niedługo zaczynam nową pracę – płacze kobieta.

Próbujemy porozmawiać z kosmetolożką pani Agnieszki na temat nieudanego zabiegu. – Nie chcę i nie mogę rozmawiać. Proszę kontaktować się przez mojego prawnika – słyszymy. Prawnika wynajęła też pani Agnieszka. Swoich praw będzie domagać się w sądzie.

Lekarze przyznają, że pacjentek takich jak pani Agnieszka jest zdecydowanie więcej. – Ostatnio na przykład jednej z pań podano kwas hialuronowy dotętniczo. Doszło do martwicy. Kosmetolog zamiast naprawić, zrobiła dosłownie krater wielkości pięści na czole. Pacjentka usłyszała, że przejdzie, trzeba brać ibuprom – mówi Krzysztof Tomczyk, lekarz medycyny estetycznej.

Poszkodowane kobiety regularnie trafiają na oddziały ratunkowe do szpitali. – Kobiety nie wiedzą, jaki produkt im podano, a my nie wiemy, jak je ratować – rozkłada ręce doktor Siembida. – Podaje się im wtedy leki przeciwhistaminowe i sterydowe, ale objawy powracają, a powikłanie zamienia się w chorobę przewlekłą – dodaje.

„Co tam się musi dziać, to katastrofa”

Bo według danych Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging nawet 70 procent zabiegów z zakresu medycyny estetycznej wykonują osoby do tego nieuprawnione.Jak z kolei podaje Fundacja Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych, jedna czwarta wszystkich raportowanych błędów dotyczy medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Fundacja rocznie przyjmuje kilkaset zgłoszeń od pacjentów.

Nie oznacza to oczywiście, że lekarze nie popełniają błędów. – Ale według raportów lekarzom zdarzają się rzadziej, potrafią sobie z nimi poradzić – mówi doktor Jankowiak. Poza tym każdy gabinet powinien być wyposażony w adrenalinę i profesjonalny sprzęt do odpowiedniej reakcji na wypadek pojawienia się powikłania.

ZOBACZ TAKŻE: Lek przeciwnowotworowy wycofany z obrotu. Wadę widać gołym okiem

Wreszcie, lekarze mają obowiązek raportowania niepożądanych reakcji. I tu pojawia się kolejny problem. Kosmetolodzy nie prowadzą dokumentacja medycznej, diagnostyki, a bardzo często nie podają do podpisania zgody na zabieg. – Stąd standard i jakość są zróżnicowane – mówi Radiu ZET radca prawny Tymoteusz Zych z Fundacji Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Oznacza to więc, że liczba powikłań jest zaniżona, niedoszacowana. – Co tam się musi dziać, to katastrofa. Potem ci ludzie trafiają do państwowej ochrony zdrowia i tam są leczeni, a to obciąża system. Mówimy więc o odpowiedzialności za cały system – zwraca uwagę doktor Jankowiak.

„Ktoś bezprawnie kosmetyczkom obiecał, że będą prawie lekarzami”

Eksperci podkreślają, że przepisy są, ale nieprecyzyjne, poza tym wymagają dużego wysiłku prawnego i dobrej woli, by ich przestrzegać. Także ze strony państwa.

Mowa między innymi o rozporządzeniu Ministra Zdrowia z lipca 2023 roku. Przepisy miały ukrócić patologię szarej strefy branży beauty. Resort zapowiadał zmierzch podziemia zabiegów estetycznych, wprowadzono nowe pojęcie: „medycyna estetyczno-naprawcza”. Odnosi się ono jednak tylko do umiejętności lekarskich.

– Chodzi o ujednolicenie szkolenia lekarzy. Mogą potwierdzać w tym zakresie swoje uprawnienia. Wcześniej tego nie było – mówi nam radca prawny Tymoteusz Zych. – Ale teza o tym, że akt ten wyłącza z tych uprawnień na przykład kosmetologów, jest nieuprawniony – dodaje.

Nielegalnych, groźnych praktyk nie ukróciły także i inne przepisy – mówią eksperci. Mamy tu między innymi prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych, rozporządzenie medyczne, ustawę o zawodzie lekarza czy ustawę o działalności leczniczej. A mimo tego szara strefa branży beauty wciąż ma się dobrze. – Niestety, kiedyś ktoś bezprawnie kosmetyczkom obiecał, że będą prawie lekarzami – grzmi Jankowiak.

Lekarze i eksperci uważają, że tym problemem powinien zająć się na przykład sanepid.

Jak to jest z tymi kontrolami?

To po kolei. Na mocy prawa farmaceutycznego w Polsce kontrolowany jest legalny obrót, który ma być perfekcyjnie zabezpieczony. – Lek trafia z hurtowni do apteki. Z apteki do salonu. Wszystkie produkty są weryfikowane na każdym etapie pod kątem autentyczności. Mają nadawane kody – tłumaczy Tomasz Barszcz, wiceprezes Lubelskiej Izby Aptekarskiej.

Kontrolami zajmuje się Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ale jak komentuje Małgorzata Gajęcka, rzeczniczka GIF: – Działalność klinik medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej i zabiegów kosmetologicznych leży poza zakresem właściwości jednostki.

W obrocie znajdują się jednak wyroby medyczne i suplementy, które też podlegają kwalifikacji. – Trudno nam powiedzieć, z jakich kanałów korzysta branża beauty. Można się domyślać, że to, czego używają salony, ma status kosmetyków i trafia tam różnymi kanałami. Kosmetyki nie podlegają ograniczeniom dystrybucyjnym. Ufam, że szanujący się podmiot nie podejmuje działań, które zagrażają zdrowiu i życiu klientów – dodaje Barszcz.

Jeśli GIF dostanie informacje o produktach nielegalnych czy bez pozwoleń do obrotu w Polsce, kieruje zawiadomienie do organów ścigania i prokuratury. Niezależnie od tego, na mocy ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych sanepid sprawdza jakość samych placówek. – Kontrolujemy, czy narzędzia są wyjałowione, a placówka korzysta z certyfikowanych materiałów, w tym sprawdzamy certyfikaty oraz pochodzenie wyrobów medycznych – wyjaśnia w rozmowie z Radiem ZET Agnieszka Dados z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie.

ZOBACZ TAKŻE: Skandal w Lublinie. Szpital chciał szkolić chorego z wystawiania kart zgonu

Sanepid nie może jednak sprawdzać kompetencji pracowników. – Na zasadzie edukacji rekomendujemy jednak zatrudnienie osób z odpowiednimi uprawnieniami. Chodzi o lekarzy – dodaje Dados.

To teraz liczby. Rocznie sanepid kontroluje około 35 procent placówek. Tylko w Lublinie w 2022 roku skontrolowano ponad 1267 zakładów. Negatywnie oceniono 28 z nich, w tym 11 salonów kosmetycznych. – Chodzi o względy sanitarno-higieniczne – słyszymy. Nieprawidłowości nie były związane z działalnością medyczną placówek.

Ustawa potrzebna od zaraz

W najbliższych tygodniach szeroka koalicja lekarzy chce rozmawiać z Ministerstwem Zdrowia w sprawie zmiany przepisów. Prezesi Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging, Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej wypracowali katalog zmian. Regulacji ich zdaniem wymaga między innymi kwestia kontroli i obrotu lekami, ale przede wszystkim stworzenie katalogu procedur przypisanych tylko lekarzom.

Granicą, jaką według nich należy określić w ustawie i oddać w kompetencje lekarzom, jest naruszanie ciągłości skóry. Chodzi więc o zabiegi z użyciem igły i nici. – Na przykład o implanty tkankowe, czyli zabiegi z podaniem kwasu hialuronowego za pomocą igły, stymulatory tkankowe, podawanie nici do implantacji, które mają upiększać, stosowanie wyrobów do mezoterapii, stosowanie leków do rozbicia tkanki tłuszczowej, których podanie może doprowadzić do martwicy – wymienia doktor Waldemar Jankowiak, prezes Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anti Aging.

Kosmetolodzy mieliby też przestać posługiwać się też urządzeniami wysokoenergetycznymi, na przykład laserami. – Uważamy, że wprowadzenie zmian nie będzie skomplikowane. Dywagacje przestaną istnieć. Wszystko mamy przygotowane – mówi ekspert. – Obawiamy się tylko, czy nie zabraknie dobrej woli ze strony ministerstwa. Także naciski kosmetologów są wciąż ogromne – dodaje. – Jeśli tylko ministerstwo będzie chciało, jesteśmy otwarci. Zmiany mogą zostać wprowadzone nawet w kilka miesięcy – podsumowuje Jankowiak.

Źródło: Radio ZET