Dwukrotnie – 28 kwietnia oraz 16 maja – nieznany sprawca dokonał rozboju w sklepie Żabka w Wieliczce. Sposób działania za każdym razem był taki sam. "Wchodził do sklepu ubrany na czarno, na twarzy miał założone gogle do pływania, na głowie kaptur, natomiast w ręce trzymał siekierę" – relacjonuje policja w Wieliczce. Po wejściu żądał od ekspedientek wydania wszystkich pieniędzy, grożąc im siekierą. Po zabraniu łupu mężczyzna opuszczał sklep, uciekając w pobliskie zabudowania. Tam trop się urywał.

Nieoficjalnie: syn znanej sędzi atakował z siekierą sklep Żabka

Sprawca atakował między godziną 21:30 a 22:30, tuż przed zamknięciem Żabki. Policjanci zabezpieczyli ślady oraz nagrania z monitoringów i rozpoczęli czynności operacyjne w celu ustalenia tożsamości sprawcy przestępstw. Kryminalni byli niemal pewni, że mężczyzna spróbuje uderzyć jeszcze raz.

Przypuszczenia funkcjonariuszy potwierdziły się. W poniedziałek 29 maja około godziny 22:30 ten sam mężczyzna po raz kolejny wszedł do sklepu. Zamaskowany, z siekierą w ręce, zażądał wydania pieniędzy. Wtedy do działań przystąpili wieliccy kryminalni, którzy zatrzymali sprawcę na gorącym uczynku. Okazało się, że jest to 17-letni mieszkaniec gminy Wieliczka.

Nastolatkowi przedstawiono trzy zarzuty. Dwa z nich dotyczą dokonania rozboju przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, natomiast jeden usiłowania dokonania takiego rozboju. Sprawcy grozi kara pozbawienia wolności na okres nie krótszy niż 3 lata. Jak nieoficjalnie ustalił "Super Express", 17-latek to syn znanej profesor prawa, sędzi Sądu Najwyższego.

