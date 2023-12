Nowa ministra zdrowia bierze się za COVID-19. Zapowiedziała pierwsze decyzje

W środę rano w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda powołał nowy rząd Donalda Tuska. Ministerstwo Zdrowia objęła Izabela Leszczyna, posłanka Koalicji Obywatelskiej. W siedzibie resortu powitała ją ustępująca minister Ewa Krajewska.

– Każdy z nas albo był, albo jest, albo będzie pacjentem. Pacjent w centrum uwagi resortu zdrowia, systemu ochrony zdrowia to jest to, co dla mnie jako ministra zdrowia będzie najważniejsze – powiedziała dziennikarzom Izabela Leszczyna. – W czasie pandemii, w czasie covidu zaciągnęliśmy ogromny dług zdrowotny, czas zacząć go spłacać. Na pewno wszystkie decyzje moje, wszystkie decyzje, które będą wychodziły z tego ministerstwa, będą służyły pacjentom, a najpierw, oczywiście, muszą służyć dobrej organizacji pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników i wszystkich zawodów medycznych – podkreśliła.

Koronawirus w Polsce. Powstanie nowy zespół monitorujący

– Wszyscy wiceministrowie złożyli wczoraj dymisję, dlatego właściwie nie ma dzisiaj kierownictwa, jestem tutaj sama, ale pan minister Miłkowski był na tyle odpowiedzialny, że jest i czeka na spotkanie ze mną. Będę chciała rozmawiać o szczepionkach, o sytuacji epidemicznej – dodała. Jak przekazała, w dzisiejszych planach jest też spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia Filipem Nowakiem, a następnie z prezesem Naczelnej Izby Lekarskiej (NIL) Łukaszem Jankowskim.

Zapytana o pierwsze decyzje, wskazała na spotkanie z ministrem, który nadzorował departament polityki lekowej. – A więc rozmawiamy o tym, jaka jest sytuacja epidemiczna, jak to jest z tymi szczepionkami, czy ich brakuje, czy są wszędzie tam, gdzie są potrzebne, jaka jest analiza zapotrzebowania, co trzeba zrobić, żeby każdy, kto chce się dzisiaj zaszczepić przeciwko nowemu wariantowi koronawirusa, mógł to zrobić – dodała.

– Myślę, że jedną z pierwszych decyzji będzie spotkanie z konsultantem krajowym ds. chorób zakaźnych. Będę chciała powołać zespół monitorujący na bieżąco sytuację epidemiczną i przede wszystkim, oprócz monitorowania i odpowiednich reakcji, będzie także przekazywał te informacje za pośrednictwem naszej strony internetowej Polkom i Polakom, żebyśmy wszyscy wiedzieli, w jakim miejscu jesteśmy, czego powinniśmy się obawiać, jak powinniśmy się zachowywać – wyjaśniła.

Źródło: Radio ZET/PAP