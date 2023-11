Nowa szczepionka przeciw COVID-19. Sondaż pokazuje, co myślą o niej Polacy

Koronawirus w Polsce od dawna nie jest już tematem tak "medialnym", jak 2-3 lata temu. Niemniej, COVID-19 wciąż występuje, a tej jesieni można mówić o czymś w rodzaju nowej fali. Zdaniem dr Pawła Grzesiowskiego - eksperta Naczelnej Rady Lekarskiej - mamy obecnie od kilkudziesięciu do nawet 100 tysięcy przypadków COVID-19 dziennie.

Oficjalnie w ciągu doby wykrywanych jest ok. 1000 zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Te dane są alarmujące, zwłaszcza że szczepienia przeciwko nowej mutacji wirusa, XBB (Krakenowi), rozpoczną się dopiero 6 grudnia. Dopiero wtedy na rynek trafi szczepionka firmy Novavax, o czym poinformowało niedawno Ministerstwo Zdrowia.

Koronawirus. Większość Polaków nie chce się szczepić przeciw nowemu wariantowi

Na zlecenie Wirtualnej Polski na panelu Ariadna przeprowadzono w dniach 17-19 listopada sondaż dotyczący nowego preparatu. Zapytano ankietowanych, czy planują zaszczepić się przeciw nowemu wariantowi XBB (Kraken). Wyniki są dość jednoznaczne.

Zaledwie 22 proc. badanych zamierza to zrobić, a aż 57 proc. respondentów nie planuje się zaszczepić, a 21 proc. nie ma zdania. Co ciekawe, aż 59 proc. respodentów w ogóle nie słyszało o tym, że wkrótce ma być dostępna nowa szczepionka. Z tą informacją zetknęło się wcześniej 41 proc. ankietowanych.

- Ewidentnie widać, że przekaz jest nieskuteczny. Ktoś, kto za to odpowiada, nie wykonał tego zadania dobrze. Szczepionka jest znana lekarzom od końca 2021 roku i ona jest bardzo dobra. Amerykanie uważają, że może dawać lepszą ochronę przed nowymi wariantami. Pod względem jakościowym jest ona bardzo dobrze przemyślana - przyznał w rozmowie z WP dr Grzesiowski.

Jeśli 22 proc. osób, które zadeklarowało przyjęcie szczepionki, to osoby z grupy ryzyka, to jest to dobra wiadomość - dr Paweł Grzesiowski

- Jeżeli jednak jest to przekrój całego społeczeństwa, to nie jest to imponująca liczba i pokazuje, jak bardzo zaniedbaliśmy edukację. Nastawienie do szczepionek jest słabe, edukacja i promocja w zakresie szczepień również jest na niskim poziomie - podkreślił lekarz, dodają, że wyniki sondażu to "fatalne wieści".

