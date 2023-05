Nowy zakaz Czarnka. Szef MEiN ostro: Społeczeństwo odczuwało mdłości

Przemysław Czarnek został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego o komentarz Donalda Tuska ws. konferencji prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i marszałek Elżbiety Witek. Padły na niej słowa o "praktykach szkodliwych dla dzieci". Lider Platformy mówił wówczas, że "odczuwa mdłości, kiedy słyszy, że tymi sprawami ma się zająć prezes Kaczyński".

- Społeczeństwo odczuwało mdłości, kiedy dowiedziało się, że pan Trzaskowski finansuje takie fundacje, które zrzeszają właścicieli sklepów dla gejów fetyszystów, z pieniędzy miasta. Albo fundacje, które zajmują się pracą seksualną kobiet. [...] Jeśli panu Tuskowi mdłości się pojawiają, kiedy my walczymy z patologią, to świadczy to tylko o panu Tusku - skwitował.

Czarnek o seksualizacji dzieci: Prezydent Duda zrobił błąd, my stawiamy tamę

Pytany, dlaczego PiS, mając większość, nie zrobił nic w sprawie seksualizacji dzieci przez 8 lat, odpowiedział: - Pamięta pan to, co nazywano "lex Czarnek", dwukrotnie podejmowaliśmy tę próbę. Dwukrotnie chcieliśmy postawić tamę wejściu do szkół.

- Jeśli ustawa nie podobała się prezydentowi, może należało ją poprawić? - pytał Bogdan Rymanowski. - Argumentacja pana prezydenta była, jaka była, przyjęliśmy ją do wiadomości, dwukrotnie została zawetowana. Zamiast 133 listów, które trafiły do prezydenta, rodzice stwierdzili, że sami będą zbierać setki tysięcy podpisów, a my w tym pomagamy - dodał Czarnek.

- Prezydent Duda zrobił błąd [wetując tzw. lex Czarnek – red.]. My stawiamy tamę tej seksualizacji - ocenił.

Komentując sprawę dostępu do pornografii, odpowiedział, że "bez wątpienia jest on seksualizacją dzieci" i że "szeroki dostęp jest szkodliwy". Zapytany, dlaczego Polska nie wprowadziła przepisów na wzór brytyjskich, gdzie jest blokada telefonów na poziomie operatora, stwierdził: - Należy zapytać, dlaczego tak się stało. Nie znam przypadku Wielkiej Brytanii. Wydaje się, że jesteśmy na dużo wyższym poziomie, jeśli chodzi o ochronę dzieci niż w Wielkiej Brytanii - podsumował.

RadioZET.pl