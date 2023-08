Ogień na składowisku odpadów. "Trzeba zachować ostrożność"

W niedzielę na składowisku odpadów w miejscowości Sokołów pod Pruszkowem wybuchł pożar. Do walki z żywiołem ruszyło kilkanaście zastępów straży pożarnej. Portal remiza.pl informuje, że na miejscu wciąż są ratownicy, którzy dogaszają pogorzelisko.

Mł. bryg. Karol Kroć z pruszkowskiej straży pożarnej przekazał, że płonęły odpady na obszarze kilkudziesięciu metrów kwadratowych. - Samo składowisko jest większe - precyzował rzecznik.

Sokołów. Pożar składowiska odpadów. Gaszenie może potrwać kilka godzin

Wyjaśnił, że nie ma zagrożenia dla pobliskiej hali magazynowej, która znajduje się po drugiej stronie drogi. Nie ma też w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych. - Oczywiście kierunek wiatru może się zmienić i dym może przemieszczać się w inną stronę. Trzeba to obserwować i zachować ostrożność - mówił strażak.

Zaznaczył, że jeśli się uda ograniczyć pożar do tego terenu co teraz, to gaszenie może potrwać kilka godzin.

Na miejscu poza strażakami są też inspektorzy i policjanci. Na ten moment nie ma precyzyjnych informacji na temat tego, jakie dokładnie odpady spłonęły. Nie wiadomo też, czy stan powietrza będzie sprawdzany pod kątem ewentualnego zagrożenia dla środowiska.

