Ogromny pojazd przewrócił się na 9-latka. Chłopca nie udało się uratować

9-letni chłopiec nie przeżył tragicznego wypadku, do którego doszło w miejscowości Srebrna (woj. podlaskie). Wiadomo, że dziecko siedziało na miejscu pasażera ciągnika rolniczego. Jego kierowca został zmuszony do nagłego skrętu, by uniknąć najechania na 42-latka, który przewrócił się na skuterze. Rolnicza maszyna dachowała, przygniatając 9-latka.