Ola poroniła, do szpitala przyjechała policja. Kolejna szokująca relacja pacjentki

41-letnia Ola* z Warszawy długo starała się o dziecko. Po dwóch poronieniach w końcu się udało. W 2019 roku urodziła zdrowego syna. Ponownie w ciążę zaszła w 2022 roku. Miała wówczas 40 lat i zdawała sobie sprawę, że jest to obarczone dużym ryzykiem. - Ale chciałam spróbować, marzyłam o tym, żeby syn miał rodzeństwo - powiedziała.

Komplikacje zaczęły się w czerwcu 2022 roku, gdy była w 18. tygodniu ciąży. Odczuwała silne skurcze, dreszcze i miała stan podgorączkowy. 17 czerwca miała jechać na badanie kontrolne USG, ale od rana źle się czuła. - Byłam wtedy sama w domu z synem, nagle zaczęłam czuć koszmarny ból, nie do opisania. Pobiegłam szybko do łazienki i tam wszystko ze mnie wystrzeliło. Wszędzie tryskała krew, spojrzałam w dół i zobaczyłam zwisającą pępowinę. Nie wiedziałam, jak wstać z toalety, czy mam wyciągać pępowinę z toalety, dziecko dobijało się środka, więc złapałam szybko za nożyczki i odcięłam tę pępowinę - opowiadała “Wysokim Obcasom”. Później okazało się, że te nożyczki staną się "dowodem w sprawie".

Ola poroniła, prokuratura ścigała ją za aborcję

Ola zadzwoniła do męża i na pogotowie. Powiedziała, że poroniła i bardzo krwawi. Karetka przewiozła ją do szpitala, w którym lekarz przeprowadził zabieg łyżeczkowania. Gdy zadzwoniła do męża, dowiedziała się, że towarzyszyła mu już policja. “Ola podejrzewa, że to ratowniczka medyczna, która przyjechała na wezwanie do Oli, powiadomiła potem policję, że Ola «dokonała aborcji i utopiła w toalecie dziecko»” - czytamy w "WO".

Gdy kobieta dochodziła do siebie w szpitalu po poronieniu, policjant przez telefon, przepraszając, tłumaczył, że musi jej zadać kilka pytań. - Bo takie jest polecenie pani prokurator - wspominała Ola. Funkcjonariusze przyjechali do szpitala i chcieli wejść do jej sali, ale lekarze zaprotestowali. Jak zrelacjonowała Ola, stali więc przed salą i powtarzali, że taką decyzję wydała prokuratorka.

Później do sali weszły pielęgniarki, które na zlecenie policji miały pobrać krew do badań, ale Ola nie chciała się na to zgodzić. Bała się, że zostanie aresztowana, funkcjonariusze chodzili za nią krok w krok, usłyszała też, że dochodzenie jest prowadzone “pod kątem dzieciobójstwa”, a prokuratorka miała domagać się, aby pobrać krew na siłę.

Pobieranie krwi na siłę i wypompowywanie szamba

- Po pobraniu krwi zjechałam na dół, żeby już jechać do domu, policja cały czas była ze mną. Już przy wyjściu policjant dostał kolejny telefon. Nie wiem, czy z prokuratorką wtedy rozmawiał, ale kazano mu zapytać mnie, czy spuściłam wodę w toalecie. Odpowiedziałam, że tak i poirytowana zapytałam, czy pani prokurator będzie nurkować w szambie, bo nie mamy podłączenia do miejskiej sieci, tylko szambo na posesji - relacjonowała w rozmowie z “Wysokimi Obcasami”. Zanim dotarła do domu dowiedziała się, że pod domem czeka policja, bo prokurator kazała wypompować szambo. Później miała domagać się również ponownego przepompowania, tym razem przez sitko, ale szambiarze odmówili.

Policja z jej domu zabrała "m.in. nożyczki, którymi odcięła pępowinę, legginsy, które tego dnia miała na sobie, krew z podłogi, a także podpaski «ze śladami brunatnej substancji»". Wszystko to stanowiło materiał dowodowy, podobnie jak łożysko i “materiał biologiczny”, który miał pomóc ustalić, czy “do poronienia nie doszło na skutek przestępczych działań osób trzecich”.

Postępowanie ws. poronienia Oli prowadziła Prokuratura Rejonowa Warszawa Praga-Południe z art. 152 par. 2, który dotyczy pomocnictwa w aborcji. W październiku 2022 roku sprawę umorzono. “W decyzji czytamy, że nie uznano dowodu w postaci podpasek ze śladami krwi, a badanie toksykologiczne potwierdziło jedynie, że Oli podawano leki w celach medycznych” - przekazały “Wysokie Obcasy”.

Ola nie doczekała się przeprosin. Sprawę policji i prokuraturze zamierza wytoczyć Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny FEDERA, która zbiera materiał dowodowy.

* Imię kobiety zostało zmienione.

RadioZET.pl/"Wysokie Obcasy"