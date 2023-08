Rolnik zgwałcił swojego pracownika. "Wyjątkowo drastyczne". Śledczy mają nagranie

“Fakt” dotarł do aktu oskarżenia w tej sprawie. Jak czytamy, Kamil D., który prowadzi gospodarstwo rolne we wsi pod Olsztynem, 17 września 2022 roku wywiózł do lasu swojego pracownika. Tam najpierw bił i kopał go po całym ciele, a po powrocie do domu zmusił do “poddania się czynnościom o charakterze seksualnym". “Ponadto oskarżony utrwalił ten czyn, nagrywając go telefonem komórkowym" - cytuje dziennik.

Później Kamil D. znów wywiózł pracownika do lasu i tam dalej go bił. W akcie oskarżenia stwierdzono, że opis stosowanej przez napastnika przemocy jest wyjątkowo drastyczny. Poszkodowanemu w pewnym momencie udało się uciec i ukryć w krzakach. Pracownik trafił do szpitala. Lekarze stwierdzili u niego dotkliwe obrażenia, których skutki były odczuwalne ponad tydzień.

Olsztyn. Rolnik zgwałcił pracownika, sprawa już w sądzie

Według prokuratury oskarżony był zazdrosny o swoją partnerkę. Podejrzewał, że pracownik ma z nią romans. Napaść została nagrana telefonem, co ułatwiło pracę policji i prokuraturze. Kamil D. przyznał się do winy.

6 lipca oskarżony stanął przed sądem. - Z uwagi na to, że zarzucone oskarżonemu zachowanie mogło nosić znamiona szczególnego okrucieństwa, została wyłączona jawność rozprawy - powiedział “Faktowi” Adam Barczak, sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie.

