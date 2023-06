Onet: Agnieszka została zgwałcona w areszcie. "Powiedziała, że i tak mi nikt nie pomoże"

Onet opisał relację kobiety, która przez córkę została oskarżona o bicie i gwałt. "Biegły ginekolog, który badał Julkę (córkę kobiety - red.), stwierdził, że jest dziewicą. Nie znalazł żadnych blizn i uszkodzeń w okolicach narządów płciowych. Choć jego zdaniem to niczego nie przesądza" - wyjaśnił portal.

Po tym, jak córka zarzuciła matce gwałt, pani Agnieszka została zatrzymana na dwa miesiące i osadzona w jednym z aresztów we Wrocławiu. Tam, jak wynika z jej relacji, miała przejść gehennę, na którą nie reagowały strażniczki. - Powiedziała, żebym napisała kartkę na jutro, bo dzisiaj i tak mi nikt nie pomoże, bo nie ma lekarza - mówiła.

Onet: gwałt i pobicia we wrocławskim areszcie

Pani Agnieszka opowiedziała Onetowi, że podczas jednej z kąpieli w łaźni miała zostać zgwałcona przez współwięźniarkę. "Agnieszka zostaje sama z Wandą, która chwyta za butelkę szamponu. Nie ma już sił się bronić" - relacjonował portal.

Pomimo zgłoszenia sprawy do strażniczek aresztu nic w tej sprawie się nie wydarzyło. - Gdy zaczęłam jej (psycholog - red.) mówić o gwałcie, ona to po prostu ucięła. Powiedziała tylko: "Zobaczę, co da się zrobić". Ale nic nie zrobiła - dodała pani Agnieszka.

- W dokumentacji nie ma po tym śladu. Oni tego nie wpisali. Inaczej w przypadku kontroli mieliby poważne problemy, że nic z tym nie zrobili – mówi Onetowi radca prawny Wojciech Kasprzyk, pełnomocnik Agnieszki.

Według byłej osadzonej w areszcie miała być również ofiarą brutalnych napaści. - (Współwięźniarka - red.) wyjęła szczoteczkę do zębów zakończoną ostrzami z maszynki do golenia. Zaczęła nią wymachiwać. Gdy się broniłam, dostałam po rękach - relacjonowała. Jej zdaniem takich sytuacji było znacznie więcej.

"Nie umiałam sobie z tym poradzić"

Po wyjściu z aresztu pani Agnieszka nie mogła poradzić sobie z traumą. – Cały czas czułam ten smród i brud na sobie. Nie umiałam sobie z tym poradzić. Dlatego postanowiłam się zabić – opowiadała.

"Agnieszka zamyka się na strychu. Robi pętlę z kabla. Wcześniej zostawia bliskim pożegnalny list. Gdy jeden z synów pokazuje go tacie, ten biegnie na górę i wyważa drzwi. Przybiega w ostatniej chwili" - napisał Onet.

Sprawę potencjalnego znęcania się nad kobietą prowadzi prokuratura we Wrocławiu. Kobieta została już przesłuchana. Za to nie ma szans na rozpoznanie sprawy przez sąd penitencjarny.

- Niestety, te osoby, które mogłyby mieć wiedzę na temat tej sprawy, nie przebywają już w zakładzie karnym. Sędzia penitencjarny dokonał więc ustaleń na podstawie informacji z centralnego zarządu służby więziennej oraz rozmów z funkcjonariuszami. W ramach tych ustaleń sędzia nie stwierdził żadnych nieprawidłowości - mówił Onetowi Marek Poteralski, rzecznik Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

RadioZET.pl/Onet.pl