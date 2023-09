Onet: Michał Adamczyk brutalnie pobił kobietę. "Błagałam, żeby przestał"

Michał Adamczyk miał pobić swoją kochankę w lutym 2000 roku w pensjonacie w miejscowości Stary Smokowiec na Słowacji. Z przeanalizowanych przez Onet akt sprawy wynika, że 29-latka chciała zakończyć romans, ale Adamczyk nie chciał o tym słyszeć. Wpadł w szał i zaatakował ją. “Miał przewrócić kochankę na łóżko, usiąść na jej klatce piersiowej, wyzywać ją, pluć jej w twarz i wyrywać włosy z głowy. Wykręcał jej też palce obu dłoni i próbował zdjąć obrączkę. Kobieta błagała go, żeby przestał” - czytamy.

Według zeznań 29-latki dziennikarz rozsierdził się jeszcze bardziej, gdy zagroziła, że o romansie powie jego żonie. Wtedy zaczął ją bić pięściami po twarzy. "Jeszcze siedząc na mnie powiedział, że rozwiąże nasz problem inaczej. Udusi mnie, włoży do samochodu i wyrzuci w górach. Znajdą mnie wiosną już rozłożoną, nie będzie żadnych śladów, a on sobie spokojnie wyjedzie” - cytuje Onet.

Onet: Michał Adamczyk brutalnie pobił kobietę

Kobieta relacjonowała, że Adamczyk wypchnął ją na werandę i uderzył drzwiami w głowę, co spowodowało, że upadła na ziemię. “Wtedy chwycił ją za włosy i przeciągnął po werandzie. Po chwili zaczął ją kopać (twardym obuwiem) po całym ciele – nogach, pośladkach, plecach i głowie. Kiedy skończył, wszedł do pokoju, zabrał z jej portfela tysiąc złotych i poszedł kupić sobie piwo” - czytamy.

Po pobiciu wysyłał na jej telefon SMS-y o treści: "»jesteś ku**ą, zawsze nią będziesz«, »masz ciało gorsze od mojej babci«, »jesteś beznadziejną matką, zostawiłaś swojego bachora, ciekawe kto go spłodził«, »to że cię ruchałem powinno być dla ciebie zaszczytem«" – mówiła śledczym.

Onet przytacza również zeznania przyjaciółki poszkodowanej kobiety. "Jak ją zobaczyłam, to byłam przerażona. Ona była pobita. Miała dwa duże siniaki, jeden na policzku, drugi na żuchwie. Miała siniaki na całym ciele. Jednak najbardziej byłam zszokowana, że na głowie miała kilka miejsc po wyrwanych włosach" - zeznała.

29-latka poszła na obdukcję. Lekarz stwierdził u niej krwiak podskórny w okolicy kąta żuchwy, obrzęk i wybroczyny krwotoczne w okolicy podoczodołowej, ślady po wyrwanych włosach w okolicy skroniowej, cztery sińce na ramieniu prawym, siedem sińców na udzie lewym, cztery sińce na udzie prawym, siniec wewnętrznej powierzchni ramienia lewego, siniec w okolicy kolana lewego, linijne otarcie naskórka w okolicy podłopatkowej. W późniejszym badaniu biegły ortopeda stwierdzi też obrzęk w obrębie stawu międzypaliczkowego lewej ręki. "Uszkodzenia ciała mogły powstać w czasie i okolicznościach podanych w wywiadzie" – podkreślił lekarz.

Kobieta zeznała również, że Adamczyk groził, że zniszczy jej karierę i naśle na nią rosyjską mafię. Miał napisać m.in. wiadomości o treści: "Ciesz się suko dniem dzisiejszym. Gdybyś wiedziała co cię czeka jutro, wolałabyś się nie obudzić".

29-latka postanowiła w końcu opowiedzieć o romansie żonie Michała Adamczyka. "Prosiłam, żeby porozmawiała z mężem, żeby się opamiętał. Ona tylko płakała. Na tym skończyła się nasza rozmowa" - cytuje Onet zeznania kobiety. Zgłosiła też sprawę na policję.

Na początku marca 2000 roku Prokuratura Rejonowa w Toruniu zdecydowała o wszczęciu śledztwa z urzędu przeciwko Michałowi Adamczykowi. Prokurator postawił mu zarzuty naruszenia nietykalności osobistej 29-latki (poprzez bicie pięściami po całym ciele i wyrywanie włosów), stosowania gróźb pozbawienia życia, znieważenia słowami wulgarnymi oraz wielokrotnego grożenia popełnieniem przestępstw na szkodę ofiary lub jej rodziny. Jak pisze Onet, dziennikarz nie przestał jednak jej nękać.

Michał Adamczyk został przesłuchany w prokuraturze 17 marca 2000 roku. Przyznał, że wyrażał się wulgarnie wobec swojej byłej kochanki (nazwał ją "tanią dziwką"), ale zaznaczył, że nigdy jej nie uderzył. Najpierw zasugerował, że obrażenia mogły powstać w wyniku upadku na nartach. Później zmienił wersję wydarzeń. “W dalszej części przesłuchania Adamczyk stwierdza niespodziewanie, że 29-latka była bita przez swojego męża i być może dlatego pojawiły się obrażenia na jej ciele” - zwrócił uwagę Onet.

W trakcie przesłuchania mąż 29-latki zeznał, że nigdy nie podniósł ręki na swoją żonę. Powiedział w prokuraturze, że Adamczyk do niego wydzwaniał, opowiadał o szczegółach romansu z jego żoną i groził, że ją “zniszczy”. "Na pytanie, dlaczego pobił moją żonę, on stwierdził, że nie znęcał się nad nią, a jedynie »poszarpał« ją za włosy i wkleił jej gumy do żucia we włosy" – czytamy. 29-latka również zapewniła, że mąż nigdy jej nie pobił. Tak samo zeznały jej przyjaciółka, siostra i matka.

30 czerwca 2001 roku do Sądu Rejonowego w Toruniu trafia akt oskarżenia. Michał Adamczyk został oskarżony o pobicie 29-latki, a także m.in. o kierowanie wobec niej gróźb pozbawienia życia, a także kradzieży tysiąca złotych. 11 stycznia 2002 roku sąd uznał, że "sprawstwo i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości i zostały potwierdzone dowodami zebranymi w sprawie". Zdecydował jednak warunkowo umorzyć sprawę, wyznaczając jednocześnie dwuletni okres próby i zobowiązując Michała Adamczyka do wpłacenia 1500 zł na Fundację "Daj Szansę".

Oświadczenie Michała Adamczyka z TVP

“Sąd zatem uznał, że Michał Adamczyk popełnił zarzucane mu czyny, ale stwierdził jednocześnie, że «istnieje pozytywna prognoza co do tego, że będzie przestrzegał porządku prawnego». Jako okoliczność łagodzącą sąd potraktował fakt, że dziennikarz nie był wcześniej karany” - podkreśla Onet.

Portal zapytał o sprawę Michała Adamczyka. Dziennikarz zaprzeczył wszystkim zarzutom. "Oświadczam, że nigdy nie dopuściłem się wobec Pani [tu pada nazwisko ofiary, ale nie podajemy go do informacji publicznej — red.] wskazanych w Pana pytaniu zachowań, tj. pobicia czy gróźb pozbawienia życia. Pod koniec lat 90-tych ubiegłego wieku łączyła mnie z Panią [tu pada nazwisko ofiary — red.] znajomość i tylko tyle mogę potwierdzić […] Z kolei opublikowanie przez Onet nieprawdziwych i zniesławiających mnie informacji na temat rzekomego pobicia czy grożenia Pani [tu pada nazwisko ofiary — red.] byłoby przestępstwem zniesławienia” - czytamy.