Na podłodze leżało zakrwawione ciało. Makabryczne odkrycie w mieszkaniu

W niedzielne popołudnie policjanci z Opola Lubelskiego otrzymali makabryczne zgłoszenie. Na terenie jednej z posesji w mieście znaleziono mężczyznę. Zgłaszający powiedział, że ofiara jest cała we krwi i nie daje oznak życia. Policjanci natychmiast udali się na miejsce.

- Kiedy pod wskazany adres przybyli funkcjonariusze, informacja się potwierdziła. Na miejscu ujawnili ciało 43-letniego mężczyzny z licznymi ranami na ciele. Wszystko wskazywało na to, że doszło do jego zabójstwa - przekazała asp. sztab. Edyta Żur.

Zabójstwo w Opolu Lubelskim. Podejrzany to recydywista

Policjanci z wydziału kryminalnego rozpoczęli śledztwo. Ich ustalenia doprowadziły do 25-letniego mieszkańca gminy Opole Lubelskie, który był znajomym ofiary. Wiele świadczyło o tym, że to właśnie on może być odpowiedzialny za tę zbrodnię. - Kiedy pojechali do jego mieszkania, zastali go śpiącego i pod wpływem alkoholu. Był zakrwawiony. W jego mieszkaniu funkcjonariusze odnaleźli również zakrwawiony nóż - informuje Edyta Żur.

fot. Lubelska Policja

Podejrzany o dokonanie zabójstwa trafił do policyjnego aresztu. Mundurowi ustalili, że miał już na koncie podobne przestępstwo, za które odbywał karę pozbawienia wolności. Gdy 25-latek wytrzeźwiał usłyszał zarzut zabójstwa w warunkach recydywy. Sąd zdecydował, że najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.

RadioZET.pl