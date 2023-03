Nie został jeszcze otwarty, a już go zniszczono. Słup ognia na placu zabaw

Policja obecnie nie wie, kto mógł dopuścić się podpalenia nowego placu zabaw w Opolu, który dopiero za kilka tygodni miał zostać oddany do użytku. Asp. Agnieszka Nierychła z zespołu prasowego opolskiej policji poinformowała, że podpalenie miało miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. - Zgłoszenie od mężczyzny wpłynęło na numer alarmowy około godziny 1 w nocy - powiedziała.

- Niestety, mężczyzna, który zgłosił pożar, nie był świadkiem tego zdarzenia. W momencie podpalenia ten człowiek spał, obudził go trzask paleniska. Gdy wyjrzał przez okno okazało się, że płonie nowy plac zabaw, który nie został jeszcze oddany do użytku - powiedziała nam asp. Nierychła.

Pożar placu zabaw w Opolu. "Zrobimy absolutnie wszystko"

Na miejscu pojawiła się policja i straż pożarna - z żywiołem walczyło kilkunastu strażaków. Ratownicy poradzili sobie z ogniem, jednak z uwagi na późną godzinę, dokładne oględziny mogły zostać przeprowadzone dopiero wczesnym rankiem. Sprawę badają obecnie policjanci. Asp. Nierychła przekazała, że zabezpieczono nagrania z okolicznego monitoringu. - Zrobimy absolutnie wszystko, żeby ukarać sprawców tego bezczelnego i chuligańskiego zniszczenia własności dzieci - mówiła.

Adam Leszczyński, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Opolu zapewnił, że sprawa została zgłoszona na policje. Powiedział też, że obecnie trwa szacowanie strat. - Spaliła się wieża, jednak temperatura była wysoka, więc trzeba sprawdzić, czy okoliczne urządzenia nie zostały uszkodzone. Gdy upewnimy się co wymaga naprawy i jakie będą jej koszty, zgłosimy sprawę do ubezpieczyciela. Później przystąpimy do wymiany - powiedział. Dodał, że cały plac zabaw kosztował około 370 tys. zł.

