Opozycja ma plan "na PiS-owską komisję". "Pałka, która uderzy Kaczyńskiego po głowie"

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda poinformował w wystąpieniu, że podpisał ustawę w sprawie powołania komisji ds. rosyjskich wpływów. Przepisy zyskały medialną nazwę "lex Tusk" i budzą masę kontrowersji. Politycy opozycji mówią w tej sprawie jednym głosem: "Łamanie konstytucji", "czarny dzień dla polskiej demokracji", "tchórzostwo prezydenta" - to tylko niektóre z komentarzy, które pojawiły się po deklaracji prezydenta.

Politycy opozycji są przekonani, że wspomniana komisja ma jeden cel, czyli dyskredytację przeciwników rządu, a w szczególności lidera PO Donalda Tuska. Marcin Kierwiński, sekretarz generalny PO powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, że jeśli PiS naprawdę chciałby badać rosyjskie wpływy, politycy musieliby wezwać przed komisję Antoniego Macierewicza, Jarosława Kaczyńskiego, Daniela Obajtka czy Mateusza Morawieckiego. - Tego na pewno nie zrobią, więc jasne jest, jaki jest cel tej komisji - stwierdził.

"Lex Tusk". "Mamy gotową strategię"

Jednak sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej zapewnia, że jego ugrupowanie ma "gotową strategię na PiS-owską komisję i niczego nie będzie im ułatwiać". W rozmowie z Wirtualną Polską powiedział, że partia ujawni szczegóły, gdy poznamy pełny skład i terminarz prac komisji. Obecnie wiemy jedynie, że żaden z polityków PO, ani żadnej partii opozycyjnej, w niej nie zasiądzie.

Kierwiński nie potwierdza, ani nie zaprzecza, że Donald Tusk stawi się na wezwanie partyjnej komisji. - Decyzję podejmie sam przewodniczący, ale wielokrotnie pokazywał, że potrafi działać niekonwencjonalnie. Tak jak ostatnio, kiedy z sejmowej galerii obserwował głosowanie nad ustawą (dotyczącą komisji - red.) - powiedział.

Stwierdził też, że "PiS po prostu przegrzeje i to będzie działać na ich niekorzyść". - Ta komisja to ma być polityczna pałka na Donalda Tuska, a my zrobimy wszystko, żeby ta pałka uderzyła po głowie Jarosława Kaczyńskiego za jego niedemokratyczne, stalinowskie pomysły [...] Myślę, że Polacy mają już dość tego, że partia władzy zajmuje się wyłącznie wszczynaniem kolejnych wojenek - powiedział.

Marsz w Warszawie 4 czerwca

Opozycja ma też nadzieję, że prezydencki podpis pod "lex Tusk" doprowadzi do mobilizacji elektoratu. Wyborcy mają się zebrać w niedzielę 4 czerwca - tego dnia odbędzie się marsz, którego inicjatorem jest Donald Tusk. "Panie prezydencie, zapraszam na konsultacje społeczne 4 czerwca. Będzie nas dobrze słuchać i widać z okien pańskiego pałacu. Przyjdziecie?" - napisał lider PO na Twitterze.

Udział w marszu zapowiedział już lider Polski 2050 Szymon Hołownia. - Warszawski marsz 4 czerwca to już nie tylko manifestacja jednej partii, a rzecz o bezpieczeństwie narodowym. Wezmą w nim udział nasi politycy, zwolennicy oraz strukury - powiedział. Dodał, że spotkanie "da wyraz temu, że trzeba w Polsce powstrzymać kandydatów na dyktatorów".

