Jak pisaliśmy na RadioZET.pl, pod koniec sierpnia na plebani parafii pw. NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej doszło do orgii z udziałem księży i męskiej prostytutki. Organizatorem seksimprezy był ks. Tomasz Z. Gość duchownych miał w pewnym momencie stracić przytomność. Wtedy jeden z uczestników zabawy wezwał pogotowie, ale ratowników nie chciano wpuścić do środka. Ostatecznie na miejscu interweniowali policjanci i ratownicy mogli zająć się nieprzytomnym mężczyzną.

2 października ks. Tomasz Z. otrzymał dekret ordynariusza sosnowieckiego zawierający decyzję odwołania go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. "Zgodnie z prawem kościelnym biskup sosnowiecki upomniał go kanonicznie i nakazał podjęcie pokuty aż do ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej" – przekazała kuria.

Dąbrowa Górnicza. Nowe informacje w sprawie orgii na plebanii

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieudzielenia pomocy osobie będącej w stanie zagrożenia życia. Śledczy zwrócili się do biegłego z zapytaniem, czy poszkodowany mężczyzna w chwili przyjęcia do szpitala był w stanie zagrożenia życia oraz czy nieudzielenie pomocy mogło wpłynąć na jego stan zdrowia.

– Prowadzący sprawę prokurator otrzymał już opinię, ale dla dobra śledztwa nie udzielamy informacji co do jej treści – powiedział w rozmowie z "Faktem" prok. Waldemar Łubniewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Sosnowcu. Treść opinii przesądzi, czy duchowny z Dąbrowy Górniczej będzie sądzony. Już wcześniej kuria zapowiedziała, że wyniki dochodzenia prokuratury zostaną włączone do materiału dowodowego strony kościelnej i będą uwzględnione w dalszych pracach komisji.