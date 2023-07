Pani Joannie łamał się głos w programie na żywo. "Wtedy już byłam przerażona"

Pani Joanna po raz kolejny zabrała głos ws. wstrząsających wydarzeń w szpitalu. Policja brutalnie interweniowała po tym, jak kobieta zażyła tabletkę wczesnoporonną. Funkcjonariusze oświadczyli, że wobec odmowy współpracy musieli dokonać rewizji pacjentki.

Kobieta szerzej opisywała sytuację w środę w "Faktach po Faktach" w TVN24. - Byłam wtedy w ogromnym stresie i pewne detale już się zatarły w mojej pamięci. Zadawane były mi pytania, ja nie ukrywałam tego, co miało miejsce. Otwarcie mówiłam o tym, że samodzielnie zakupiłam leki, samodzielnie je przyjęłam – mówiła pani Joanna.

Brutalna interwencja wobec pani Joanny. "Już byłam przerażona"

Potwierdziła, że mimo to została bardzo ostro potraktowana przez policję. - By nie stosować zbyt dosadnych sformułowań – dodała. Do tej pory trudno jej to zrozumieć.

- Mam wrażenie, że nie po to tam byli, żeby się o mnie troszczyć. Sama byłam zdziwiona ich obecnością. Nie jest tak, że ja miałam świadomość, że będzie tam policja. Ja po prostu zwróciłam się po pomoc, żeby otrzymać pomoc profesjonalną, medyczną – podkreślała kobieta.

Zaprzeczyła oświadczeniu policji w Krakowie, jakoby mundurowi interweniowali w związku z zagrożeniem życia pacjentki. - Dzwoniąc do lekarki, jasno to powiedziałam: "nie zamierzam sobie nic zrobić, nie chcę nic sobie zrobić, potrzebuję pomocy, żeby się troszkę uspokoić" - przekazała pani Joanna w TVN24.

Potwierdziła, że dwie policjantki kazały jej się rozebrać do naga, robić przysiady i kaszleć. - To był w tym wszystkim dla mnie najtrudniejszy moment, moment, w którym poczułam, że nikt mnie nie chroni, że jestem zupełnie sama w tej sytuacji, w której jestem absolutnie odarta z godności. To było bardzo upokarzające dla mnie, wtedy już byłam przerażona – mówiła w telewizji pani Joanna.

- Rozebrałam się, nie zdjęłam tylko majtek, bo wciąż jeszcze krwawiłam i byłoby to dla mnie zbyt upokarzające. One wtedy powiedziały, że majtki też mam zdjąć. I wtedy właśnie wykrzyczałam im w twarz: "czego wy ode mnie chcecie", przed chwilą badał mnie ginekolog - relacjonowała pani Joanna. Sprawą interwencji w szpitalu zajął się Rzecznik Praw Pacjenta.

