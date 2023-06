Do zdarzenia, o którym napisał portal money.pl, doszło w sobotę 3 czerwca na pokładzie samolotu PLL LOT z Radomia do tureckiej Antalyi. Był to pierwszy lot w dniu, w którym zainaugurowano połączenia czarterowe z radomskiego portu, dzięki czemu ich ogólna liczba ma wzrosnąć nawet trzykrotnie.

Lot czarterowy z Radomia skończył się bójką. Pasażerowie na "czarnej liście"

Niestety, premierowy podróż z południa Mazowsza zakończyła się nieprzyjemnym incydentem. Informację o zajściu potwierdzili w rozmowie z money.pl przedstawiciele Polskich Portów Lotniczych oraz PLL LOT.

Rzecznika pierwszej ze spółek Anna Dermont przekazała portalowi, że jeden z pasażerów został pobity przez grupę pijanych współpasażerów podczas opuszczania maszyny. Na miejscu interweniowały tureckie służby.

"Pasażerowie, którzy podczas lotu nadużyli alkoholu i zachowywali się wulgarnie, zostali wpisani na tzw. czarną listę. Oznacza to, że naszymi liniami nie będą mogli udać się ani w podróż powrotną z Antalyi, ani w żadną inną w przyszłości" - to odpowiedź biura prasowego PLL LOT w odpowiedzi na pytania money.pl.

Anna Dermont podkreśliła, że służby działające na terenie radomskiego lotniska, czyli Straż Ochorny Lotniska oraz Straż Graniczna, "nie miały podstaw do interwencji przed wylotem samolotu, ponieważ pasażerowie zamieszani w zdarzenie na lotnisku zachowywali się spokojnie, reagowali na polecenia służb".

RadioZET.pl/money.pl