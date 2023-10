PiS ma nowego wroga. Od ich wyniku zależy, czy Kaczyński utrzyma władzę. "Panicznie się boi"

Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Dwa dni wcześniej zaczyna się cisza wyborcza, więc tylko do następnego piątku do północy politycy mogą agitować, namawiać do głosowania na swoje formacje, a także zniechęcać wyborców do przeciwników. Tę ostatnią strategię realizuje właśnie PiS.

Rządzący nie tylko grają na polaryzację przeciw Koalicji Obywatelskiej, ale obrali sobie ostatnio nowy cel - Trzecią Drogę. Sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni jest dla PiS na tyle groźny, że robią wszystko, aby zepchnąć go pod próg wyborczy. Wszystko dlatego, że uważają TD za zagrożenie. Przypomnijmy, że dla koalicji próg wejścia do Sejmu jest wyższy i wynosi 8 proc.

PiS uderza w Trzecią Drogę. To ich sposób na zachowanie większości

Wirtualna Polska opisuje, co dzieje się na Nowogrodzkiej w kontekście Trzeciej Drogi. PiS chciał ją zmarginalizować, m.in. poprzez niezapraszanie do programów TVP polityków od Hołowni. Z kolei na jednym z ostatnich wieców Jarosław Kaczyński nazwał Władysława Kosiniaka-Kamysza "skrajnym antyklerykałem" (co jest o tyle dziwne, że prezes ludowców zawsze deklarował się jako praktykujący katolik) i przypominał, że był on ministrem w rządzie Donalda Tuska, gdy PO podwyższała wiek emerytalny.

Rzecznik PiS Rafał Bochenek podczas jednej z konferencji prasowych sugerował natomiast nieprawidłowości związane z finansowaniem Polski 2050. - Polacy chcieliby wiedzieć, jak jest finansowany Szymon Hołownia, jego partia, fundacje. Nasuwa się w tej sprawie wiele wątpliwości. Jakaś pajęczyna? Jakiś układ finansowy? Kto ich wspiera? - mówił, bez podania jakichkolwiek konkretów.

Jaki to wszystko ma cel? To proste: PiS wie, że zepchnięcie TD pod próg oznacza praktycznie trzecią kadencję rządów ich przy samodzielnej większości. - Jeśli ludowcy z Hołownią zatrzymają się pod progiem, złapiemy dodatkowe 15-20 mandatów - twierdził jeden z rozmówców WP. Obóz władzy marzyłby również o tym, by progu 5 proc. nie przekroczyły Lewica oraz Konfederacja, ale jest dużo mniej prawdopodobne.

"Spodziewam się ataków PiS tuż przed ciszą wyborczą"

W szeregach PSL oraz partii Hołowni można jednak dostrzec optymizm. Choć przez całe wakacje balansowali na granicy progu wyborczego, ostatnie sondaże dają im ok. 10-12 proc. poparcia. Wciąż nie ma pewności, że przekroczą granicę 8 proc., ale jest to dużo bardziej realne niż jeszcze dwa miesiące temu.

Przedstawiciele TD zachowują również spokój w kontekście ataków PiS, postrzegając je raczej jako wyraz słabości niż siły. - Niech atakują dalej, jeśli chcą stracić władzę. Im bardziej się na nas skupiają, tym lepiej - powiedział WP jeden ze współpracowników Hołowni. Podobnie wypowiedziała się - już pod własnym nazwiskiem - posłanka Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska.

Władza, która ukrywa wydatki budżetowe, która finansuje własną partię w sposób wzbudzający duże wątpliwości, która wykorzystuje wydatki rządu do kampanii wyborczej, która drenuje spółki Skarbu Państwa, chce atakować nas, partię, która w całości utrzymuje się ze zbiórek publicznych i utrzymuje się dzięki obywatelom? - Paulina Hennig-Kloska

Rozmówczyni WP przyznała, że "argumenty, które wysuwa PiS, są absurdalne" i tylko "sieją zamęt" jako element przedwyborczej gry. Jej zdaniem rządzących boli to, że Trzecia Droga stara się przekonać do siebie wyborców niezdecydowanych, a nawet część elektoratu, który 4 lata temu popierał ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego.

- Dlatego spodziewam się na nas ataków ze strony PiS tuż przed ciszą wyborczą. Tak, żebyśmy nie zdążyli odpowiedzieć w procesie w trybie wyborczym na kłamstwa rządzących. Ale jeśli PiS tak zrobi, będzie to ich desperacja. Gdyby mieli nas czym atakować, zrobiliby to już dawno. Ale nie robią, bo nic nie mają - przekonywała polityczka.

Trzecia Droga pod progiem? "Marzenia ściętej głowy"

Inni politycy z TD mają podobną opinię w tej sprawie. - Rozumiem obawy PiS, bo kilka ostatnich sondaży pokazuje, że zyskujemy. Ale nie oglądamy się na nich, robimy swoją robotę. Dzięki temu zyskuje cała opozycja. To już jest stały trend i PiS panicznie się tego boi - przekonywał poseł Michał Gramatyka. Przypomniał też "wewnętrzne sondaże PiS", wedle których dla wyborców obozu władzy to właśnie Trzecia Droga ma być formacją drugiego wyboru

Prof. Jarosław Flis z Uniwersytetu Jagiellońskiego - także w rozmowie z WP - ocenił oczekiwania PiS, dotyczące "spuszczenia" Trzeciej Drogi pod próg, jako "marzenia ściętej głowy". - To dowód, że PiS-owi zaczyna strach zaglądać w oczy - mówił, dodając, że "PiS może osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego", bo "im więcej będzie poświęcał uwagi Trzeciej Drodze, tym jej popularność wśród wyborców będzie rosnąć".