Mężczyzna wysyłał 14-latce obrzydliwe treści. Szokujące, o co ją prosił

Mieszkaniec Pleszewa usłyszał zarzuty związane z prezentowaniem i udostępnianiem treści pornograficznych. Jak przekazał PAP prok. Maciej Meler, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, 41-latek myślał, że koresponduje z 14-latką.

- Prokurator ustalił, że podejrzany mieszkaniec Pleszewa za pośrednictwem jednego z komunikatorów internetowych, myśląc, że koresponduje z 14-latką, prezentował i udostępniał jej treści pornograficzne. Faktycznie pisał z osobą dorosłą, członkiem jednej z organizacji, która zajmuje się zwalczaniem przestępczości pedofilskiej w sieci internetowej – przekazał PAP prokurator.

Pleszew. Pedofil przyłapany na pisaniu z 14-latką

Wspomnianą organizacją są Strażnicy Dziecięcych Marzeń. "Pisał do 14-letniej dziewczynki niestosowne rzeczy z podtekstami seksualnymi, masturbując się do niej, prosząc ją o to samo. Z tego co nam wiadomo, był już wcześniej karany za ten sam czyn" – przekazała organizacja.

Prokurator wyjaśniał też, że takie zachowanie w polskim prawie traktowane jest jako „usiłowanie nieudolne”, niemniej nie wpływa to na możliwość ścigania. Mężczyźnie, który jest obecnie pod dozorem policji, grozi do 3 lat więzienia. - Ma stawiać się w pleszewskiej komendzie dwa razy w tygodniu. Śledztwo jest kontynuowane – dodał prokurator.

Źródło: Radio ZET/PAP - Ewa Bąkowska/Strażnicy Dziecięcych Marzeń - Facebook