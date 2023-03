Po pościgu staranował radiowóz, dwóch policjantów w szpitalu. Wszystko się nagrało

Promil alkoholu w organizmie, dwie pasażerki w busie, i szereg wykroczeń - to popis, jaki dał 19-letni kierowca mercedesa. Mężczyzna najpierw nie zatrzymał się do kontroli, a następnie zaczął uciekać przed radiowozem. Mimo że funkcjonariusze zablokowali mu drogę, nie miał zamiaru dać za wygraną. Uderzając czołowo, próbował staranować policyjny samochód, niegroźnie raniąc dwóch policjantów, którzy zostali przewiezieni do szpitala. Ostatecznie został zatrzymany. Świebodzińska policja opublikowała nagranie z szaleńczej jazdy młodego kierowcy.