Podejrzany o napad na bank w rękach policji. Zatrzymano go w centrum miasta

W czwartek lubuska policja poinformowała, że 41-letni mężczyzna podejrzany o napad na bank w Nowogrodzie Bobrzańskim został zatrzymany i usłyszał zarzuty. "Podejrzany, wykorzystując broń hukową i grożąc obsłudze placówki, zabrał pieniądze i uciekł" - czytamy w komunikacie policji.

Do napadu doszło we wtorek 16 maja. Około godziny 13 sprawca wbiegł do banku i uciekł z gotówką. Policjanci natychmiast rozpoczęli obławę, która trwała niespełna dobę. "W śledztwie zielonogórskich policjantów wspierali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Zorganizowano posterunki blokadowe i obławę za napastnikiem. Wykorzystano przewodników z psami tropiącymi" - przekazała policja.

Nowogród Bobrzański. Sprawca napadu na bank zatrzymany

Dodano, że równolegle nad sprawą pracowali kryminalni, którzy zbierali ślady i zapis z kamer monitoringu. "Technik kryminalistyki zadbał, aby każdy pozostawiony na miejscu ślad był dobrze zabezpieczony i możliwy do późniejszej analizy. Śledczy zaś zbierali materiał dowodowy" - podają funkcjonariusze.

Podejrzany o dokonanie napadu został zatrzymany w środę. Policjanci podali jedynie, że ujęli go w centrum Zielonej Góry, gdy poruszał się audi Q7. To 41-letni mieszkaniec tego powiatu. Wyjaśniono, że w czwartek w Prokuraturze Rejonowej w Zielonej Górze przeprowadzono czynności procesowe. Mężczyzna usłyszał zarzut rozboju z wykorzystaniem broni. Śledczy będą wnioskować o areszt.

RadioZET.pl