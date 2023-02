Do przerażającego zabójstwa doszło 24 lutego w Ostródzie. 37-letnia Edyta M. zagroziła swojemu mężowi, że chce od niego odejść. Z relacji sąsiadów wynika, że zbrodnię poprzedziła wielogodzinna kłótnia. Nikt jednak nie reagował i nie wezwał policji, bo awantury w mieszkaniu M. były normą i wszyscy do nich przywykli.

- Wieczne kłótnie, bezrobotny mąż, problemy finansowe i przeróżne kłopoty [...] Częściej go widziałam na piwku z kolegami, niż z rodziną - wspominają sąsiedzi Tomasz M.

Poderżnął Edycie gardło, bo chciała go zostawić

- Ja ci k...o dam odejść - miał powiedzieć swojej żonie 44-latek. Następnie potężnym ciosem w twarz powalił kobietę na łóżko. Gdy Edyta leżała nieprzytomna, "odchylił jej głowę do tyłu i bezrefleksyjnie poderżnął jej nożem gardło. Potem wyszedł z mieszkania, zamykając je na klucz" - pisze "Super Express".

Po kilku godzinach jeden ze znajomych kobiety zaniepokoił się, że ta nie odbiera od niego telefonu. To właśnie wtedy powiadomiona została policja. Mężczyzna przekonywał, że w domu mogło dojść do tragedii. Obawy się potwierdziły. Gdy policjanci weszli do mieszkania, 37-latka leżała martwa w kałuży krwi.

Poszukiwania sprawcy zaprowadziły mundurowych do podostródzkej wsi. Tomasz M. uciekł do domu swojej matki, skąd prawdopodobnie chciał uciec znacznie dalej. Gdy policjanci pojawili się w mieszkaniu, 44-latek siedział już spakowany, popijając piwo.

Tomasz M. został zakuty w kajdanki i natychmiast trafił do celi, gdzie musiał najpierw wytrzeźwieć. Podczas przesłuchania dokładnie opisał zbrodnię. Sąd postanowił aresztować go na trzy miesiące. Mężczyźnie grozi dożywocie.

RadioZET.pl/ Super Express/ Fakt.pl