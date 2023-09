Polak zgarnął główną wygraną. Padła "szóstka" w Lotto

Wyniki losowania Lotto z 26 września to: 5, 7, 20, 29, 33, 46. We wtorkowym losowaniu padła główna wygrana w wysokości 2 670 213,40 zł - tyle pieniędzy zgarnie zwycięzca. Szczęśliwy zakład został zawarty metodą gry systemem w punkcie Lotto znajdującym się przy ulicy Słowackiego 4 w Krapkowicach w województwie opolskim. To pierwsza tak duża wygrana w Lotto odnotowana w tym mieście.

We wtorkowym losowaniu padło też 40 wygranych drugiego stopnia (5394,70 zł), 2257 wygranych trzeciego stopnia (148,40 zł) oraz 39999 wygranych czwartego stopnia (24 zł). W Lotto Plus nie padła główna wygrana.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

Już dziś (tj. w czwartek 28.09) kolejne szanse na wysokie wygrane w grach liczbowych. Kumulacja w Lotto wynosi obecnie 2 mln złotych, a w Lotto Plus ponownie można zagrać o 1 mln zł. Z kolei w piątek w Eurojackpot do wygrania jest 100 mln zł.