Policjanci szukali uciekiniera. Jego kryjówka zaskoczyła wszystkich

We wtorkowy poranek policjanci patrolujące ulice miejscowości Nowy Odrowążek (woj. świętokrzyskie) próbowali zatrzymać do kontroli opla, którym jechały trzy osoby. Kierowca wyraźnie nie miał ochoty na spotkanie z mundurowymi. Zignorował sygnały funkcjonariuszy i zaczął uciekać.

"Po przejechaniu kilku kilometrów porzucił opla z pasażerami w środku i uciekł do lasu. Funkcjonariusze już za chwilę poznali motyw działania uciekiniera. Ustalili, że był nim 31-letni mieszkaniec powiatu koneckiego, który figuruje w systemie jako osoba poszukiwana przez sąd" - podała policja.

Świętokrzyskie. Poszukiwali zbiega. Znaleźli go w psiej budzie

Zaczęły się poszukiwania zbiega, do których włączyło się więcej funkcjonariuszy. Mężczyznę zatrzymano chwilę po godzinie 15, policjantów zaskoczyła jednak jego kryjówka. " Mężczyzna do końca chciał ocalić wolność i pod nieobecność czworonogiego gospodarza, ukrył się w psiej budzie na cudzej posesji. Fortel mu nie pomógł, bo policjanci zajrzeli do jej wnętrza" - czytamy w komunikacie.

fot. Policja.pl

Okazało się, że 31-latek był pijany. Badanie alkomatem wykazało, że w organizmie miał 1,8 promila. Po wytrzeźwieniu mężczyzna usłyszy zarzuty. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, jazdę pod wpływem alkoholu oraz złamanie sądowego zakazu. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo będzie musiał spędzić za kratami pół roku za niezapłacone alimenty.

RadioZET.pl