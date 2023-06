Policjanci załamują ręce po potrąceniu na pasach. Kierowcy nie reagują na apele

O bardzo niebezpiecznym wypadku, do którego doszło we wtorek, informują policjanci z Zielonej Góry (woj. lubuskie). Jak przekazała podinsp. Małgorzata Stanisławska z tamtejszej policji, 81-letni kierujący potrącił 17-latkę przechodzącą przez pasy.

- Mężczyzna kierujący daewoo nie zastosował się do licznych apeli o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności w rejonie przejść dla pieszych. We wtorek na wyznaczonym przejściu przy ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze potrącił 17-letnią dziewczynę - powiedziała.

Zielona Góra. 17-latka potrącona na przejściu dla pieszych

Małgorzata Stanisławska dodała, że nastolatka została przewieziona do szpitala na badania, policjanci z kolei zajęli się wyjaśnianiem przyczyn tego groźnego wypadku. Funkcjonariusze po raz kolejny zaapelowali do pieszych i kierowców o zachowanie ostrożności.

- Przed nami wakacje, dlatego zwłaszcza w tym czasie pamiętajmy, aby dostosować prędkość do natężenia ruchu na drodze, ale także do warunków atmosferycznych. Szczególną uwagę należy zwrócić w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań. Pamiętajmy jednak, że nic nie zwalnia pieszych z zachowania ostrożności, dlatego, zanim przejdą na drugą stronę jezdni, powinni się upewnić, że mogą to zrobić w sposób bezpieczny - apelują funkcjonariusze.

Jednocześnie policjanci zapewnili, że w trakcie rozpoczynających się wakacji, kierowcy i piesi mogą spodziewać się wzmożonych kontroli. "W trosce o bezpieczeństwo pieszych funkcjonariusze zaplanowali wiele działań, podczas których będą zwracać uwagę na wykroczenia popełniane przez kierujących względem pieszych" - czytamy.

RadioZET.pl