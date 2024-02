100 konkretów w 100 dni? Senator KO zaskoczony. "Przecież to zupełnie niemożliwe"

W czasie kampanii wyborczej Donald Tusk i Koalicja Obywatelska obiecywali, że gdy przejmą władzę w Polsce, to zrealizują "100 konkretów w 100 dni". Realizacja programu nie idzie jednak tak dynamicznie, jak zapowiadano w kampanii, a niektórzy politycy formacji rządzącej wprost przyznają, że wypełnienie obietnicy o "100 dniach" w praktyce będzie nierealne.

O obietnice wyborcze KO i plan "100 konkretów na 100 pierwszych dni" był pytany w Polsat News senator Adam Szejnfeld. - Cały czas jest wypominane, że PO, KO ma tych 100 postulatów, 100 konkretów na 100 dni. Ludzie liczą, patrzą, stu na pewno nie będzie. Zbliżamy się do 60 dnia i brakuje sporo - zauważył dziennikarz Polsatu.

100 konkretów na 100 dni? Szejnfeld: Przecież to zupełnie niemożliwe

- Nigdy w życiu bym nie pomyślał, że sto tak gigantycznych, często, rzeczy, ktoś odbierze, że nie będą realizowane w ciągu kadencji, czyli 4 lat, tylko kilkunastu tygodni. Przecież to zupełnie niemożliwe i my tego nie deklarowaliśmy - stwierdził Szejnfeld. - Panie senatorze, "100 konkretów na 100 dni", takie było hasło - przypomniał prowadzący.

- Chce pan, żebym powiedział, że to 100 konkretów na 100 następujących dni? No chyba nie. No przecież nie na 3 miesiące. Na kadencję. Ja byłem także współtwórcą jednego z poprzednich naszych programów rządowych. Nigdy by nam nie przyszło do głowy, że tworzymy program na 100 dni. Na całą kadencję - ocenił senator KO.

"100 konkretów na 100 dni, ale nie było nigdzie powiedziane, że te 100 dni musi następować po sobie. Dawno nie słyszałem głupszego tłumaczenia, a konkurencja przecież spora" - skomentował na Twitterze (X) reporter WP Patryk Słowik.

Źródło: Radio ZET/ Polsat News