250 tys. wiz dla migrantów z Azji i Afryki w ciągu 2,5 roku? Weryfikujemy słowa rzecznika PO

Wybory parlamentarne 2023 odbędą się 15 października, a kampania wyborcza trwa. Jednym z jej elementów jest wymiana danych i statystyk przez obóz rządzący oraz opozycję. W ostatnich dniach tematem nr 1 w polskich mediach jest afera wizowa w MSZ, która spowodowała, że w polskiej debacie powrócił temat nielegalnej migracji oraz ściągania migrantów do Polski przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

W Polsce mówimy o 250 tys. wiz wydanych obywatelom Afryki i Azji przez ostatnie 2,5 roku - Jan Grabiec

Podczas audycji w porannej rozmowie Radia ZET poseł PO Jan Grabiec przekonywał, że trwający obecnie kryzys migracyjny na Lampedusie jest nieporównywalny z liczbą wiz, jaka została wydana przez polski rząd przez ostatnie 2,5 roku. Według niego liczba ta wynosi 250 tys.

MSZ wydaje oświadczenie

Aby zapobiec szerzeniu się dezinformacji związanej z wydawaniem wiz, MSZ wydało oświadczenie, w którym wyjaśniło podstawowe informacje dotyczące przyznawania wiz oraz przedstawiło dane liczbowe. W wyjaśnieniu znajdziemy m.in. rozróżnienie typów wiz na wizę „C”, czyli jednolitą wizę Schengen, oraz na wizę „D”, czyli wizę krajową. Wiza krajowa uprawnia do pobytu w Polsce na okres dłuższy niż 90 dni. Wiza Schengen na okres krótszy niż 90 dni. Obydwie dają możliwość poruszania się po całej strefie Schengen.

Z danych MSZ wynika, że przez ostatnie 30 miesięcy zostało wydanych ponad 1,95 mln wiz (krajowych i Schengen). Jak podkreśla resort, aż 1,57 mln wszystkich wiz dotyczyło Ukraińców i Białorusinów. Obywatele pozostałych państw otrzymali łącznie 374 753 wizy.

Turcy, Rosjanie i Hindusi otrzymują najwięcej polskich wiz.

W załączniku I do oświadczenia MSZ opublikowało listę wszystkich państw, których obywatele otrzymali wizę przez ostatnie 30 miesięcy. Zestawienie to nie uwzględnia obywateli Ukrainy i Białorusi. W zestawieniu przeważają trzy państwa: Turcja (51,1 tys. wiz), Rosja (44,6 tys.) i Indie (44,2 tys.). Następni na liście – obywatele Kazachstanu – otrzymali 17,2 tys. wiz.

250 tys. wiz wydanych mieszkańcom Azji i Afryki

Wyselekcjonowaliśmy i zebraliśmy w jednym pliku dane na temat łącznej liczby wiz wydanych obywatelom Azji i Afryki. Jeśli uwzględnimy Turcję, liczba wiz wydanych dla osób z Azji i Afryki w ciągu ostatnich 30 miesięcy (2,5 roku) wynosiła prawie 300 tys. W zestawieniu nie uwzględniliśmy obywateli Rosji, gdyż powszechnie państwo to zaliczane jest do Europy.

Nieco bardziej problematyczne jest sklasyfikowanie Turcji. Państwo to leży w większości w Azji, jednak ze względu na położenie części swoich ziem w Europie oraz historyczne relacje z jej państwami, Turcja bywa zaliczana do państw europejskich. Prowadzone były nawet negocjacje mające pozwolić Turcji na wstąpienie do UE.

Z tego względu postanowiliśmy nie uwzględniać Turcji w grupie państw azjatyckich. W takiej sytuacji liczba wydanych wiz dla obywateli Azji i Afryki – zgodnie ze słowami Jana Grabca – wyniosła niecałe 250 tys. Wypowiedź posła KO została oceniona jako "prawda".

