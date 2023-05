Donald Tusk wezwał prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i rząd, by obietnicę waloryzacji 500 plus (do 800 złotych) wdrożyć w życie nie od 2024 roku, a już w czerwcu, czyli przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi. Lider PO mówił o tym w poniedziałek na spotkaniu wyborczym w Krakowie, w którym uczestniczył wraz z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim.

- Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona właściwie, licząc przyszły rok, odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to „sprawdzam” wobec Kaczyńskiego - raz: żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500 plus. Dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami – oświadczył Tusk.

800 plus przed wyborami? Morawiecki reaguje na słowa Tuska

Do zapowiedzi Tuska z Krakowa odniósł się wieczorem w Polsat News premier Mateusz Morawiecki. - Nasze propozycje są bardzo konkretne, mamy rozpisany nasz program między konwencją, która właśnie się zakończyła a wrześniową. Mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji. Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali – powiedział szef rządu.

Morawiecki skomentował też inną propozycję Tuska – by podnieść kwotę wolną od podatku do 60 tys. zł. - Widziałem tę sekwencję, tego co mówił Tusk. Najpierw powiedział: "nie licytujmy się na nieodpowiedzialne propozycje PiS", po czym chwilę później powiedział: "proponujemy dwa razy wyższą kwotę wolną od podatku". I powiedział to ten człowiek, który przez 8 lat podniósł kwotę wolną od podatku o 2 zł. […] Teraz wyskakuje jak królik z kapelusza. Jest niewiarygodny – komentował w telewizji Morawiecki.

