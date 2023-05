800 plus już na Dzień Dziecka? "Jutro składamy projekt w Sejmie"

Donald Tusk chce waloryzacji świadczenia 500 plus zdecydowanie wcześniej, niż obiecuje to Prawo i Sprawiedliwość. - Zaproponowałem wczoraj przyspieszenie prac nad waloryzacją 500 plus. Nie minęły 24 godziny, kiedy PiS oświadczył, ustami minister Maląg, że oni nie są zainteresowani waloryzacją świadczenia 500 plus do 800 plus w tym roku - mówił w Krakowie.

- W związku z tym, my tym bardziej i szybciej zaproponujemy to rozwiązanie, żeby to na Dzień Dziecka, a nie na Sylwestra, polskie dzieci to świadczenie otrzymały - zapowiedział szef PO. - Jutro (17 maja - red.) projekt ustawy w tej kwestii zostanie złożony do pani marszałek - dodał Tusk.

800 plus już na Dzień Dziecka?

800 plus zostało pierwotnie zaproponowane przez Jarosława Kaczyńskiego i PiS. - Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 plus - obiecywał prezes PiS podczas weekendowej konwencji partii. Na jego słowa szybko zareagował Donald Tusk, który stwierdził, że świadczenie powinno zostać podniesione wcześniej, a nie dopiero po wyborach.

- Chcę powiedzieć dzisiaj, że te 800 zł, ta waloryzacja świadczenia 500 plus o 300 zł, ona właściwie licząc przyszły rok odpowiada mniej więcej temu, co straciliście z tytułu inflacji i drożyzny. I żeby zamknąć licytację w tej kwestii, proponuję - i to jest to "sprawdzam" wobec Kaczyńskiego - raz: żebyśmy przyjęli w głosowaniu jak najszybciej tę decyzję o waloryzacji 500 plus, dwa - żebyśmy zrobili to przed wyborami – oświadczył Tusk.

W ocenie PiS waloryzacja programu w najbliższych tygodniach jest jednak niemożliwa. - Nasze propozycje są bardzo konkretne, mamy rozpisany nasz program między konwencją, która właśnie się zakończyła a wrześniową. Mamy sekwencję bardzo precyzyjnych propozycji [...] Nie gramy do muzyki, którą gra Tusk, bo inaczej byśmy dawno zbankrutowali - mówił Mateusz Morawiecki.

