"Aborcja i środki antykoncepcyjne". Czarnek ostrzega: demoralizują polskie dzieci

Przemysław Czarnek przyjechał w poniedziałek do Sieradza aby m.in. wziąć udział w konferencji prasowej, na której poparł swojego zastępcę wiceministra Tomasza Rzymkowskiego. - Popieram go tutaj w moim rodzinnym powiecie sieradzkim - podkreślił minister Czarnek, dodając, że właśnie ten teren zmienia się na lepsze, dzięki takim ludziom jak Rzymkowski, który właśnie w okręgu nr 11 ubiega się o reelekcję do Sejmu.

- Tylko w ostatnim czasie ziemia sieradzka dostała ponad 120 milionów złotych z programu Polski Ład, między innymi na rozwój edukacji - zwrócił uwagę Czarnek.

Czarnek: program lewicy to aborcja i środki antykoncepcyjne

Zdaniem Czarnka, lewica i niektórzy liberałowie skupieni w KO nie mając realnego programu, skupiają się m.in. na proaborcyjnej propagandzie. - Jak się słucha lewicy to wydawać się może, że Polacy potrzebują tylko aborcji i środków antykoncepcyjnych. To ich jedyny program - aborcja i środki antykoncepcyjne - podkreślił.

- Nie ma w tym programie lewicy nic o nauce, gospodarce, polskiej rodzinie. Lewica ma fundacje i stowarzyszenia, które wchodzą do polskich szkół, bez wiedzy i zgody rodziców i demoralizują polskie dzieci - mówił minister. - Chcemy tylko, aby działacze tych lewackich fundacji mówili, czego chcą uczyć, a oni nie chcą tego powiedzieć - mówił minister edukacji i nauki.

- Wprowadzamy szkoły w XXI wiek, dajemy młodzieży program pozwalający rywalizować z ich rówieśnikami na świecie, a lewica ogłosiła, że jeśli - nie daj Boże - opozycja dojdzie do władzy to ministrem edukacji będzie Agnieszka Dziemianowicz-Bąk - powiedział wiceminister Rzymkowski. - Kobieta, która zrobiła 38 błędów na 6 stronach wniosku o votum nieufności - dodał Czarnek.

Hubert Bekrycht (PAP)