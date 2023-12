Abp Jędraszewski przy żłóbku ocenił zmiany w TVP. "Ludzie bardzo cierpią, nawet płaczą"

TVP od 20 grudnia ma nową Radę Nadzorczą i zarząd. To konsekwencja decyzji ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza i realizacja obietnicy wyborczej koalicji rządzącej o odpartyjnieniu TVP, Polskiego Radia i PAP. Od środy nie nadaje TVP Info, TVP3 i TVP World. Do tych zmian odniósł się w homilii podczas Pasterki w Katedrze Wawelskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski.

Mówił, że dzieje chrześcijańskiej Polski to "wspaniałe dzieje Polaków, którzy umiłowali wolność ponad wszystko". - Tym większy ból, gdy po dziesięcioleciach zmagań znowu próbuje się odebrać nam lub przynajmniej ograniczyć naszą obywatelską wolność - powiedział hierarcha.

Zmiany w TVP. Abp Marek Jędraszewski: niektórzy bardzo cierpią, nawet płaczą

Dodał, że "skutki tego już są". - Dochodzą do mnie głosy o ludziach, którzy naprawdę bardzo cierpią, niekiedy nawet płaczą, ponieważ nie mogą odmawiać Koronki do Miłosierdzia Bożego, łącząc się, dzięki transmisji Telewizji Polskiej, z tymi, którzy modlą się codziennie w łagiewnickim Sanktuarium - powiedział abp Jędraszewski.

Nawiązał w ten sposób do transmisji z Koronki Miłosierdzia Bożego Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, którą codziennie prowadzono o godz. 15 na antenie TVP3. Wprowadzono je za czasów rządów Jacka Kurskiego i Mateusza Matyszkowicza w TVP.

- Do tego do tego dochodzą inni, prawdziwie skrzywdzeni ludzie, którzy nagle, niekiedy wręcz z mediów, dowiadują się o tym, że z dnia na dzień, z godziny na godzinę, utracili pracę - mówił metropolita krakowski.

Duszpasterz krakowski zaznaczył, że szukając w kulturze wszystkiego, co ludzkie, w czym wyraża się człowiek, "tej cichej i świętej nocy stawiamy sobie i innym, pewne istotne, i bardzo ważne pytania rodzące się z najnowszych wyzwań bieżącego czasu".

- Dlaczego arbitralnie pragnie się ograniczyć liczbę godzin przeznaczonych na katechizację w szkole, podczas których głosząc prawdę o Chrystusie, głosi się pełną prawdę o człowieku? Dlaczego tym samym uderza się w same fundamenty europejskiej, zachodniej kultury? Dlaczego chce się duchowo okaleczać kolejne pokolenia polskich dzieci i młodzieży, jak to już czyniono u nas w czasach PRL-u? I dlaczego nie chce się miłować człowieka w całej prawdzie jego człowieczeństwa, do której należy również wymiar transcendencji, czyli odniesienia człowieka do Boga? – pytał w homilii abp Marek Jędraszewski.

Źródło: Radio ZET/PAP - Julia Kalęba