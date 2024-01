Absurdalne wystąpienie Kaczyńskiego. "Chodzi o likwidację naszej ojczyzny"

W czwartek po godzinie 16 przed Sejmem rozpoczął się zorganizowany przez PiS "Protest Wolnych Polaków ". Według prezesa PiS manifestacja odbywa się "w obronie wolności słowa, mediów i demokracji".

"Protest wolnych Polaków". Kaczyński: my tu mamy stracić wszelkie uprawnienia

Podczas protestu głos zabrał m.in. lider PiS Jarosław Kaczyński. – Chcę podziękować każdemu z Was, którzy przyjechali tu w ten zimowy dzień. Jest tu nas naprawdę bardzo dużo. O Polskę tutaj chodzi! My mówimy "Wolne Media", które są teraz niszczone, oni łamią Konstytucję, łamią prawo – rozpoczął lider Prawa i Sprawiedliwości. Następnie zaczął straszyć planem "zniszczenia Polski".

– Im chodzi o przeprowadzenie takiego planu, który oznacza praktyczną likwidację naszej Ojczyzny jako państwa polskiego. To są te plany europejskie, plany nowej konstrukcji Unii Europejskiej – mówił.

– To jest groza. Polska ma być terenem zamieszkiwanym przez Polaków. My tu mamy stracić wszelkie uprawnienia, włącznie z polityką zagraniczną. Będziemy terenem zamieszkania Polaków. Następnie, jest to plan okradzenia Polski i Polaków, bo wprowadzenie euro to jest pełne uzależnienie finansowe od Niemiec – kontynuował.

*Artykuł będzie aktualizowany.

Źródło: Radio ZET