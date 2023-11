Adam Gomoła: od najmłodszego sędziego piłkarskiego do najmłodszego posła

Adam Gomoła to najmłodszy poseł w Sejmie X kadencji. Swój wiek postrzega jako atut. W wieku 15 lat wymarzył sobie, że zostanie sędzią piłkarskim i to marzenie spełnił: został najmłodszym sędzią w województwie. – Wchodząc do polityki, czuję się dokładnie tak samo – mówi. Kim jest Adam Gomoła z Trzeciej Drogi? Sylwetka najmłodszego posła.