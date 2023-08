Niedzielski odwołany z funkcji ministra zdrowia. Morawiecki zdradził, kto go zastąpi

Adam Niedzielski został odwołany z funkcji ministra zdrowia. Poinformował o tym premier Mateusz Morawiecki, który zakomunikował ten fakt podczas wtorkowego wystąpienia dla dziennikarzy.

Adam Niedzielski odwołany. Morawiecki: następczynią Katarzyna Sójka

- Podjąłem decyzję o przyjęciu rezygnacji pana ministra - ogłosił szef rządu. Wyjaśnił, że w tym momencie trwa "szczególnie trudny czas - czas pandemii" i "okres, w którym musimy być szczególnie wrażliwi na jakikolwiek błąd, na jedno słowo za dużo, nawet w momencie, kiedy obnaża się kłamstwa i manipulacje strony przeciwnej". - Bo tak się stało, że media i strona przeciwna tutaj dokonały absolutnej manipulacji i kłamstwa. To kłamstwo zostało udowodnione i zostało obnażone - mówił.

- Jednak w trakcie tego obnażania kłamstwa doszło jednocześnie do pewnego błędu i właśnie dlatego, by uwrażliwić, uczulić, by nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze, a więc dobro pacjenta - od koordynowanej opieki począwszy, a skończywszy na szpitalach, które są jak najlepiej wyposażone - i zgodnie z zasadą "po pierwsze nie szkodzić, primum non nocere", taka decyzja została podjęta - zaznaczył.

Jednocześnie postanowiłem zaproponować tę funkcję pani poseł Katarzynie Sójce - oświadczył szef rządu. Podkreślił, że wskazana przez niego kandydatka jest lekarką. - Zna służbę zdrowia od podszewki. Jest też jednocześnie aktywnym członkiem komisji zdrowia - powiedział. Sójka od 2019 roku sprawuje mandat posłanki z ramienia PiS.

Dymisja Niedzielskiego. Dlaczego szef MZ stracił stanowisko?

Adam Niedzielski piastował urząd ministra zdrowia od 26 sierpnia 2020 roku, gdy zastąpił w tej funkcji Łukasza Szumowskiego. Jego rządy przypadły przede wszystkim na czas kolejnych fal pandemii COVID-19 oraz restrykcji wprowadzanych przez rząd.

