Afera NCBiR zatacza coraz szersze kręgi. Na szali setki milionów złotych z UE

Od początku lutego dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski opisywał kontrowersje wokół dotacji przyznawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Z konkursu "Szybka ścieżka - Innowacje cyfrowe", o wartości 811 mln zł, aż 55 mln zł miała dostać firma założona w trakcie trwania procedury wyboru beneficjentów. Z kolei 123 mln zł miały trafić do białostockiej firmy w opłakanej kondycji finansowej.

Wirtualna Polska podkreśliła, że obie firmy były powiązane z Partią Republikańską Adama Bielana, co ustalili posłowie opozycji. W piątek firmy, które otrzymały dotacje z NCBiR z innych konkursów, dostały maila, że wypłata wszystkich środków jest wstrzymana co najmniej do 28 kwietnia.

Afera NCBiR. WP: wstrzymano wypłatę wszystkich dotacji

Wcześniej wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin poinformował, że dotacje dla kontrowersyjnych firm opisywanych m.in. przez Radio ZET zostaną wstrzymane. Teraz okazuje się, że dotknie to również uczciwych przedsiębiorców, którzy z aferą nie mają nic wspólnego.

- To jest skandal, bo te projekty muszą się skończyć do końca roku. Zwlekanie z podpisywaniem umów i niepewność co do finalnych rozstrzygnięć to olbrzymie ryzyka dla firm - mówił WP anonimowo jeden z przedsiębiorców.

Krzysztof Brysiewicz - radca prawny, który współpracuje z firmami przygotowującymi wnioski do NCBiR - w rozmowie z portalem powiedział, że opóźnienie wypłat z NCBiR może doprowadzić do tego, że Polska straci przynajmniej część z 800 milionów unijnych środków. - Jeśli pieniądze zostaną odblokowane za kilka miesięcy, to niektóre firmy mogą zrezygnować, bo po prostu nie zdążą zrealizować wybranych projektów. A według unijnych rozporządzeń mają na to czas jedynie do końca roku - tłumaczył.

Kontrolę w NCBiR rozpoczęło Centralne Biuro Antykorupcyjne. Według WP jego funkcjonariusze zabezpieczyli telefony i komputery pracowników centrum, choć CBA tego nie potwierdza. Z kolei w poniedziałek do instytucji rozdzielającej milionowe dotacje wejdą pracownicy Najwyższej Izby Kontroli.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska