Krótkie wideo Zandberga pojawiło się na Twitterze w czwartek. Współprzewodniczący Lewicy porównuje tam swoje zakupy: dwie kostki masła. - Na pierwszy rzut oka wyglądają identycznie. Ale coś się jednak różni. Bo ta pierwsza (kupiona wcześniej - red.) waży 200 gramów. Ta druga już tylko 170. I to jest kolejny trik, którego korporacje używają, żeby wycisnąć więcej pieniędzy z Waszych kieszeni. Nazywają to ładnie downsizing. Ja nazwałbym to prościej: robieniem ludzi w.... - słyszymy.

Technika o jakiej mówi Zandberg - downsizing - to praktyka handlowa polegająca na zmniejszeniu zawartości produktu zamiast manipulowania jego ceną. Koszty produkcji spadają, zwiększa się za to zyskowność, zwłaszcza jeśli np. cena zostanie zachowana. Docelowo technika ma być skuteczniejsza, niż np. bezpośrednia podwyżka, bo istnieje mniejsza szansa, że zwrócimy na nią uwagę.

Afera o masło. Lidl odpowiada posłowi Lewicy

W przypadku przywołanego przez posła masła Pilos cena mniejszego objętościowo masła była, jak się okazuje, nieco niższa. I w promocji (rozwiń Tłit poniżej).

Na tak postawioną sprawę zareagował Lidl Polska - bo to z tego sklepu pochodziły zakupy Zandberga - i ustosunkował się do promocji w cytowanym przez Fakt oświadczeniu.

- Dbamy o to, aby nasza oferta była dla klientów atrakcyjna oraz konkurencyjna. W ramach czasowej akcji do wyczerpania zapasów rozszerzyliśmy naszą ofertę masła o masło Pilos 170 g. Masło jest oferowane w bardzo atrakcyjnej cenie – przy zakupie trzech opakowań, jedno kosztuje tylko 2,55 zł. Nieustannie oferujemy masło Pilos 200 g, które dostępne jest w cenie 5,76 zł za opakowanie — poinformowała Aleksandra Robaszkiewicz, szefowa działu komunikacji w Lidl Polska.

W tym kontekście dziennik przypomina, że do niedawna kostka masła ważyła 250 g. Teraz normą jest 200, a kolejni producenci wprowadzają już kostki o objętościach 180, 170, nawet 100 g.

